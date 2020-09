Österreich Nur für Abonnenten vor 48 Minuten

„Ein harter Schlag“: Vorarlberg ist jetzt Risikogebiet. Die Tourismus-Branche des Landes ist schockiert – und hofft doch auf den Winter

Das österreichische Bundesland will trotz der Einstufung um seine deutschen Wintersport-Touristen kämpfen. Dafür sollen weitere Regeln die Sicherheit garantieren. So sollen beispielsweise auch in Seilbahnkabinen die Abstandsregeln gelten.