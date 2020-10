Der Tag der Deutschen Einheit stand am Bodensee im Zeichen von Protesten. Gegner der Corona-Maßnahmen wollten eine Menschenkette um den Bodensee bilden – was misslang. Zudem gab es in Konstanz verschiedene Gegenproteste. Achim Mende und Gerhard Plessing haben die Demonstrationen für den SÜDKURIER aus der Luft festgehalten.

Protest und Gegenprotest, friedlich nebeneinander: Auf dem Konstanzer Gelände Klein Venedig steht kurz nach 15 Uhr die Menschenkette. Rechts daneben protestiert ein Gruppe für Solidarität und gegen Rassismus.| Bild: Achim Mende