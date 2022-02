von SK

Wo einst nur Wüstensand in der Sonne glitzerte, stehen jetzt Pavillons. Futuristisch, global, extravagant. Hier werden bei der aktuellen Weltausstellung, der Expo 2020, seit Oktober vergangenen Jahres einige der größten technologischen Innovationen dieser Zeit präsentiert.

Mit dem Ziel, die Welt zusammen­zubringen, sich auszutauschen und Herausforderungen zu stellen – vor allem im Kontext von Nachhaltigkeit und Mobilität. Auch Achim Mende, Fotograf des SÜDKURIER, war vor Ort, um eine Auswahl seiner Arbeiten zu zeigen. Wie hat er die Expo empfunden?

Kein Vergleich zu früheren Weltausstellungen

„Ich war elektrisiert“, sagt der Fotograf vom Bodensee. Für Achim Mende war es nicht die erste Weltausstellung. Was er bisher gesehen hat, sei aber kein Vergleich zu dem, was Dubai für die Expo 2020 aufbietet, die wegen der Corona-Pandemie ein Jahr später als geplant stattfindet.

SÜDKURIER-Fotograf Achim Mende war nach eigenen Angaben „elektrisiert“ von der Expo. | Bild: Lukas Ondreka

Mehr als 190 Länder sind vertreten und präsentieren sich in entsprechenden Pavillons. Die Schweiz mit einem Kubus, in dem sich prismatisch der Teppich in den Landesfarben spiegelt. Die Niederlande mit einem Raum, in dem jeder Besucher einen Schirm trägt.

Darin würden einzelne Präsentationen projiziert, die die Schirmträger bestaunen könnten. „Es ist inspirierend“, sagt Mende. „Die besten Köpfe haben sich das ausgedacht.“ Haben die Räume konzipiert, sie geformt und mit Sound bestückt. Geld habe dabei offensichtlich keine Rolle gespielt.

Der „Al Wasl Dome“ ist das Zentrum der Weltausstellung. | Bild: Achim Mende

Auch Deutschland ist anwesend. Hier bekommen Interessierte Einblicke in den hiesigen Föderalismus. Der Pavillon selbst ist als Campus aufgebaut. Dazu zeigt sich Baden-Württemberg gesondert und als einziges Bundesland mit einem eigenen Pavillon – unter dem Titel „The Länd“.

Ein Blick ins Innere des baden-württembergischen Expo-Pavillons. | Bild: Achim Mende

Wer hier unterwegs ist, stößt nicht nur auf Schwarzwald-Tracht und Touchscreens, die das Land als Quelle der Innovation abbilden, sondern auch auf Arbeiten des Fotografen Achim Mende. Er stellt hier zehn seiner besten Panoramen aus.

Im Pavillon „The Länd“ präsentiert sich Baden-Württemberg – Trachten inklusive. | Bild: Achim Mende

Gerade im Bodensee-Raum ist Achim Mende kein Unbekannter. Der Fotograf ist auf allen Feldern der sphärischen Fotografie unterwegs, er kreiert unter anderem virtuelle Panorama-Touren. Obwohl technisch sehr versiert, zeigt sich Mende begeistert von den Möglichkeiten, die die Expo bietet. „Eine Weltausstellung, die alle Register zieht. Mit internationaler Atmosphäre.“

Als einziges Bundesland mit eigenem Pavillon auf der Expo 2020: Baden-Württemberg als „The Länd“. | Bild: Achim Mende

Die sechs Monate dauernde Veranstaltung ist die 35. Weltausstellung in den vergangenen 170 Jahren. Zentrum in Dubai ist die „Al Wasl Dome Plaza“ im Südwesten der Stadt. Innerhalb der Ausstellung finden zehn Themen­wochen statt, die die wichtigsten Herausforderungen und Chancen der Menschheit aus kultureller, sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Sicht betrachten.

Dabei geht es um Wissen und Lernen, Reisen und Konnektivität, globale Ziele, Gesundheit und Wellness sowie Ernährung. Schön sei, dass man auch einen kulinarischen Blick in die Länder werfen könne, sagt Mende, der fünf Tage vor Ort war.

So präsentiert sich die Schweiz in Dubai. | Bild: Achim Mende

Die Veranstalter erwarten bis zum Ende der Expo im März rund 25 Millionen Besucher. Tatsächlich werden es wohl, auch bedingt durch die Corona-Pandemie, weniger werden.

Wer nicht nach Dubai fliegen, sich die Expo 2020 aber trotzdem ansehen möchte, hat im Internet die Gelegenheit dazu. Dort hat Mende Panorama-Touren zusammengestellt, die ein Bild vermitteln von dem, was bei der Weltausstellung an Kreativität wirklich zusammenkommt.