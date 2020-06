Kreis Sigmaringen vor 2 Stunden

E-Bike-Fahrer stirbt nach Sturz

Nach einem Auffahrunfall ist ein E-Bike-Fahrer im Kreis Sigmaringen seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 68-Jährige am Vortag mit zwei anderen Radlern in Hettingen unterwegs.