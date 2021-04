Mit wie vielen Menschen darf ich mich treffen?

Es dürfen sich privat maximal zwei Haushalte treffen und dabei nicht mehr als fünf Personen über 14 Jahren zusammenkommen. Jüngere Kinder zählen nicht mit, müssen aber auch aus diesen beiden Haushalten kommen. Paare gelten als ein Haushalt, auch wenn sie getrennt leben. Ausnahmen für Verwandte gibt es nicht. Die Regel gilt sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum – also für Familientreffen ebenso wie für Jogging-Runden, für Geburtstage wie für Ausflüge.

Wo muss ich Maske tragen?

Maskenpflicht herrscht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, öffentlichen Gebäuden, in Läden, bei Frisören und ähnlichen Einrichtungen, in Privatautos, wenn Personen aus einem zweiten Haushalt im Wagen sitzen und in Arztpraxen. Auch am Arbeitsplatz kann eine Maskenpflicht gelten – darüber informieren aber die jeweiligen Firmen. Ebenso können Kommunen eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum verhängen. Nur medizinische Masken gelten als ausreichend, also die leichten OP-Masken oder FFP2/KN95-Masken. Selbstgenähtes reicht nach der Landesverordnung nicht aus.

Auch unter freiem Himmel kann eine Maskenpflicht herrschen – falls Kommunen sie anordnen. | Bild: Sebastian Gollnow/dpa

Gibt es eine nächtliche Ausgangssperre?

Nein, nicht generell. Landkreise können sie bei einer Inzidenz über 100 verhängen, sie gilt dann von 21 bis 5 Uhr. Es gibt jedoch keinen Automatismus, der diese Sperre auslöst, die Landratsämter entscheiden und informieren selbst darüber.

Welche Läden und Dienstleister haben im ganzen Land geöffnet?

Unabhängig von Inzidenzwerten haben derzeit geöffnet: Supermärkte, Bäckereien, Metzgereien, Drogerien, Apotheken, Baumärkte, Gärtnereien, Blumenläden, Kioske, Optiker, Banken, Poststellen, Geschäfte für Tierbedarf, Babyfachmärkte, Tankstellen, Reinigungen, KFZ- und Fahrrad-Werkstätten, Waschsalons und auch Frisöre. Auch diverse medizinische Dienstleistungen (etwa Physiotherapie) sind erlaubt.

Welche Läden und Dienstleister haben nur bei niedrigen Inzidenzen geöffnet?

Einzelne Stadt- und Landkreise können bei niedriger Inzidenz bestimmte Öffnungen vornehmen. Bei einer Inzidenz unter 50 kann aller Einzelhandel öffnen. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 ist Einkaufen mit Terminvereinbarung möglich, diese Vereinbarung kann auch spontan beim Eintritt in den Laden erfolgen (Click and Meet). Ab einer Inzidenz von 100 ist nur das Bestellen per Telefon oder Internet möglich, Waren können dann am Laden abgeholt werden (Click and Collect). Die Kreise informieren darüber, welche Regeln gelten, sie können sie im Rhythmus weniger Tage ändern.

Was ist mit der Gastronomie?

Sie ist ausnahmslos geschlossen – außer es gibt einzelne Modellprojekte in Kommunen. Grundsätzlich gilt aber: Innen wie außen darf niemand bedient werden. Erlaubt sind ausschließlich Abhol- und Lieferangebote.

Die Stühle müssen oben bleiben – die Gastronomie darf nicht öffnen. | Bild: Sebastian Gollnow/dpa

Was gilt bei Schulen und Kitas?

Kindertagesstätten dürfen derzeit grundsätzlich normal öffnen und alle Kinder betreuen – außer es gibt lokale Sonderregeln oder Ausbrüche. Für alle Schüler ab Klasse 7 gibt es nur Fernunterricht – solange sie keine Abschlussklasse sind, dann ist Präsenzunterricht möglich. Auch Grundschüler sowie Fünft- und Sechstklässler können in Präsenz unterrichtet werden – ob in voller Besetzung oder in Wechselunterricht kann jedoch je nach Woche und Ort variieren.

Welche Regeln gelten beim Grenzübertritt in Nachbarländer wie die Schweiz?

Solange die Schweiz, Österreich und Frankreich als Risikogebiet eingestuft werden, gelten beim Grenzübertritt strenge Regeln. Grundsätzlich braucht man einen triftigen Grund für den Aufenthalt dort (Einkaufen und Tourismus fallen nicht darunter), wenn man danach nicht in Quarantäne will. Die Regeln enthalten jedoch zahlreiche Ausnahmen – einen Überblick finden Sie hier.