Coronavirus vor 22 Minuten

„Du kannst nicht alles verhindern“: Nach den Corona-Ausbrüchen bei Erntehelfern in Niederbayern plädiert der Immenstaader Obstbauer Hubert Lehle dafür, nicht in Panik zu verfallen

Obstbauer Hubert Lehle kümmert sich gerade um die Zwetschgen-Ernte. Dafür beherbergt der Obstbauer aus Immenstaad am Bodensee derzeit vier Erntehelfer aus Osteuropa. Der Ausbruch im niederbayerischen Mamming schockiert ihn. Trotzdem fordert er, nicht in Hysterie auszubrechen. Das Sozialministerium arbeitet gerade an einem strengeren Konzept für die Unterbringung der Arbeiter.