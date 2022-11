Die Südbadener kennen Wörter, die nur sie verstehen. Ihre Sprache ist Erkennungsmerkmal, vor allem ist sie Heimat. Friedel Scheer-Nahor hat dem ein Denkmal gesetzt. Ein Nachschlagewerk mit 10.500 Stichwörtern, mit 12.500 Bedeutungen, fast 150 Karten. Ein Archiv für das Alemannische, Mundart Schwarz auf Weiß.

Sie befasst sich seit 30 Jahren mit dem Alemannischen

Wer durch die 400 Seiten blättert, muss zeitweise lachen, und sei es nur für sich. Denn selbst jene, die in diesen Sprachraum hineingeboren wurden, werden noch Neues entdecken. Da finden sich Wörter, die fantasiert klingen oder gesungen, manchmal niedlich, originell. Da steht dann Äpfelbliemli und Pappele, fickerig und Dipfelescheisser.

Dialekte in Baden-Württemberg In Baden-Württemberg gibt es zwei Groß-Dialekte: Fränkisch im nördlichen Drittel und Alemannisch in den südlichen zwei Dritteln. Die Bezeichnungen leiten sich von den Stammes-Siedlungsgebieten der Franken und Alemannen ab. Doch kann man die Verbreitungsgebiete der Dialekte heute nicht eins zu eins auf die alten Siedlungsräume übertragen. Beide Großdialekte teilen sich jeweils in Untergruppen, und diese fächern sich wiederum in viele regionale Mundartformen auf. Zur Person Friedel Scheer-Nahor, Jahrgang 1956, ist Germanistin und Autorin. Überregional bekannt ist sie vor allem durch ihr Engagement für die alemannische Sprache und den Verein Muettersproch-Gsellschaft. Sie war von 1988 bis 2022 im Arbeitsbereich „Badisches Wörterbuch“ der Uni Freiburg beschäftigt. Sie forschte über Hebraismen in den Dialekten Badens.

In den einzelnen Regionen Südbadens weichen die Wörter voneinander ab, in Nuancen oder Großteilen. Das Alemannische ist eine Mundart, die Einheimische zwischen der Murg bei Rastatt und dem Hochrhein sprechen, zwischen Weil am Rhein und dem Bodensee.

Mit Kontakten ins Elsässische und Verbindungen ins Schweizerdeutsche. Schwaben werden das nicht gerne hören: In der Wissenschaft wird auch das Schwäbische zum Alemannischen gezählt, sagt Scheer-Nahor.

Alemannisches Wörterbuch ist erweitert und ergänzt

Die Germanistin weiß das, sie befasst sich seit 30 Jahren mit dem Dialekt und den Kriterien, die das Alemannische von anderen unterscheidet. Da geht es um Einflüsse und Veränderungen, um die K-Verschiebung und fallende Diphthonge.

Das alemannische Nachschlagewerk hat sie zusammen mit Rudolf Post erarbeitet, der das Projekt federführend trieb. Als wissenschaftliche Grundlage diente den beiden das umfangreiche Badische Wörterbuch.

Äpfelbliemli und Pappele, fickerig und Dipfelescheisser: Trotz Bemühungen der Dialektfans wird das Alemannische von immer weniger Menschen „gschwätzt“. | Bild: Tobias Kleinschmidt

Auf dem Markt ist das Alemannische Wörterbuch inzwischen in seiner vierten Auflage, es existiert seit 2009. Genauso lange bekommen die Autoren Reaktionen auf ihr Werk. Und Hinweise. Von Lesern, die dieses und jenes Wort vermissen, erzählt Friedel Scheer-Nahor.

Also dokumentieren sie weiter, die Worte und Bedeutungen, die Dialektsprecher als fehlend monieren. Das Wort „Bodesurri“ ist so ein zugetragenes Beispiel – ironisch für einen kleinen Menschen. Oder salopp: ein Krabbelkind.

Neubildung: „Gang go d Teppich chlopfe“

Anderes Wort, auch alemannisch: „Ganggo“. Einen Laufburschen, einen gutmütigen Kerl, den man schicken kann, beschreibt das Wörterbuch hier. Die Bezeichnung, sagt Scheer-Nahor, stamme ursprünglich aus der Schweiz, wo es zunächst im Satire-Magazin „Nebelspalter“ erschienen ist, im Jahr 1963.

Hier klagte ein Pensionierter darüber, im „Ganggo“-Verein zu sein, weil er ständig Sätze höre wie „Gang go d Teppich chlopfe“. Hochdeutsch also: „Geh‘ den Teppich ausklopfen“.

Archiviert das Alemannische: die Germanistin und Autorin Friedel Scheer-Nahor. | Bild: Scheer-Nahor

Daneben reihen sich Stichpunkte im Wörterbuch, die mehr Bedeutung in sich tragen, als in vorhergehenden Auflagen aufgelistet war. Das war etwa bei „Lebtig“ so, dem „Lebtag“, meint die Germanistin aus Breisach. Im Alemannischen zirkuliert unter anderem die Redewendung „e Lebtig mache“, was übertragen „Aufhebens machen“ bedeutet. Diesen Aspekt haben die Autoren nun neu aufgenommen.

Die meisten Ausdrücke im Alemannischen sind natürlich alt. Auch wenn im Deutschen – wie in jeder Sprache – ständig neue Bezeichnungen entstehen. Weil Maschinen auf den Markt kommen, Wörter aus anderen Ländern herüberschwappen, die Jugend etwas anders benennt.

Alemannisches Wörterbuch für Baden „Alemannisches Wörterbuch für Baden“ von Rudolf Post und Friedel Scheer-Nahor in seiner vierten überarbeiteten und erweiterten Auflage wurde herausgegeben von der Muettersproch-Gsellschaft Verein für d alemannisch Sproch e. V. und dem Landesverein Badische Heimat e. V. Es umfasst 408 Seiten sowie 149 Sprachkarten und ist für 24,80 Euro im Handel erhältlich. (sk)

In solchen Fällen, sagt die Germanistin, würden die Begriffe meist eingelautet. Da wird also der Steuernachweis zum „Stiernachwies“. Dass Wörter dagegen vollkommen neu gebildet werden, ist im Alemannischen eher selten. „In der Schweiz kommt so etwas noch öfter vor, weil der Dialekt dort produktiver ist.“

Örtliche Ausprägungen des Alemannischen verschwinden

Auch wenn das Nachbarland mit seinem Sprachraum geografisch nah liegt. Wie andere Sprachforscher beklagt auch Scheer-Nahor, dass das Alemannische in seiner Vielfalt verpufft. Die zunehmende Mobilität der Menschen, eine globalisierte Welt. Das Image des Provinziellen. Die gebürtige Freiburgerin sagt: „Es gibt Menschen, die sich aus verschiedenen Gründen vom Alemannischen abgekehrt haben. Es gibt aber auch das Gegenteil.“

Diejenigen, die das Heimatgefühl fördern wollen. Der Dialekt biete ein Gefühl des Zuhauseseins, schaffe Identität. Das findet übrigens auch der Ministerpräsident des Landes: „Für mich ist der Dialekt kein unentrinnbares Schicksal, sondern eine Option und eine Chance. Er erweitert die Möglichkeiten des standardsprachlich Sagbaren und schafft ein Gefühl gemeinschaftlicher Verbundenheit“, sagte Winfried Kretschmann.

Das Wort „Dialekt“ auf einer Tafel. Mundart schafft für viele Regionen ein Erkennungsmerkmal – für ihre Menschen Identität. | Bild: DANIEL KARMANN

Indes vergeht vor allem das Kleinräumige des Alemannischen. Es isch wie‘s isch. Die örtlichen Dialekte werden weniger, sie vermischen sich mehr. Ganz verschwinden wird die Mundart in Südbaden allerdings nicht, sagt Friedel Scheer-Nahor.

„Es gibt durchaus noch Regionen, vor allem auf dem Land, wo es üblich ist, Dialekt zu sprechen.“ Wer aus dem Hegau stammt und wer aus dem Hochschwarzwald, das könne man auch in Zukunft noch heraushören.