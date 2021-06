Ob ihm bewusst war, dass er damit sein Leben riskiert? Das so genannte Bodypacking, also das absichtliche Verschlucken von mit hochreinem Kokain gefüllten Plastiktüten, um sie illegal in ein anderes Land zu schmuggeln, ist tödlich, sollten die Plastiktüten durch die Magensäure platzen.

Zumindest den Ausgang seiner Reise hatte sich der 45-jährige Bulgare bestimmt anders vorgestellt: Am Sonntag landete er von Punta Cana in der Dominikanischen Republik kommend am Flughafen Zürich. Dort wurde er gegen Mittag von Polizisten der Kantonspolizei Zürich angehalten und kontrolliert. „Dabei kam der Verdacht auf, dass es sich bei dem Reisenden um einen Betäubungsmittelkurier handeln könnte“, teilte die Kantonspolizei Zürich.

Röntgenbild zeigt Drogenpakete

Untersuchungen per Computertomogramm (CT), welches das Innere des Körpers mittels Röntgenstrahlen scheibchenweise visualisiert, dürften gezeigt haben, dass der 45-Jährige zahlreiche Plastiktüten mit Drogen verschluckt hatte, um sie in seinem Darm versteckt in die Schweiz zu transportieren. Insgesamt konnte die Polizei schließlich rund 800 Gramm Kokain sicherstellen, das einen Straßenverkaufswert von etwa 80.000 Franken haben dürfte.

Doch wie oft greift die Polizei am Flughafen Zürich Bodypacker auf, die in ihrem Körper Drogen schmuggeln? „Es kommt hin und wieder vor. Aber nicht jeder Fall wird aus ermittlungstaktischen Gründen kommuniziert“, sagt Alexander Renner von der Kantonspolizei Zürich.

Der 45-jährige Bulgare wurde verhaftet, die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland ermittelt.