Drogenhandel im großen Stil – das soll die Hauptbeschäftigung eines zuletzt in Italien wohnhaften Mannes gewesen sein. Von seiner Heimat aus soll der 52-Jährige mindestens 65,5 Kilogramm Marihuana nach Süddeutschland geschmuggelt haben. Dort sei das Betäubungsmittel laut Landgericht Konstanz vor allem im Schwarzwald-Baar-Kreis verkauft worden. Wo genau und von wem ist nicht bekannt.

Der mutmaßliche Drogenhändler dürfte auch in Ungarn tätig gewesen sein. Jedenfalls nahm ihn die ungarische Polizei im Sommer 2021 in dem osteuropäischen Land fest. Knapp drei Monate saß er dort in Haft, bis ihn die ungarischen Behörden nach Deutschland auslieferten.

Bis zu 15 Jahren Gefängnis möglich

Vor dem Landgericht Konstanz musste sich der Mann nun wegen bandenmäßigem Handel mit Drogen in vier Fällen verantworten, in denen er insgesamt 65,5 Kilogramm Marihuana nach Deutschland eingeführt haben soll. Acht Zeugen an drei Prozesstagen waren eingeplant. Doch das Urteil des Vorsitzenden Richters Arno Hornstein fiel bereits am ersten Verhandlungstag. Eine Verfahrensabsprache zwischen dem Verteidiger des Angeklagten, dem Staatsanwalt und dem Gericht machte dies möglich.

Arno Hornstein, Vorsitzender Richter am Landgericht Konstanz, leitete den Prozess. | Bild: Kirsten Astor

Bei einem Strafmaß von fünf bis 15 Jahren Gefängnis erhielt der 52-Jährige fünf Jahre und sechs Monate Freiheitsstrafe – also im untersten Bereich. Die Auslieferungshaft von knapp drei Monaten in Ungarn sowie die Untersuchungshaft wird dem Mann dabei eins zu eins angerechnet. Zudem muss er auch die Kosten des Gerichtsverfahrens tragen.