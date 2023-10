Ein Mann ist in Baden-Württemberg betrunken und mit Blaulicht zu einer Kneipe gefahren. Der 33-Jährige fiel Zeugen in der Nacht zum Sonntag auf, weil er mit einem mobilen Magnetblaulicht auf dem Autodach unterwegs war, wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte.

Beamte entdeckten dann vor einer Kneipe in Rauenberg im Rhein-Neckar-Kreis den Wagen, auf dessen Dach immer noch das Blaulicht haftete. Zudem klemmte hinter der Windschutzscheibe auch noch ein farbiges Blinklicht. Den Fahrer selbst trafen die Polizisten in der Kneipe beim Trinken einer Weinschorle an. Er war demnach bereits betrunken in die Gaststätte gekommen.

„Bonuslizenz zum betrunken Auto fahren“

Ein Atemalkoholtest ergab 2,26 Promille. Zu allem Überfluss gab sich der Mann gegenüber anderen Gästen als Polizeibeamter mit der „Bonuslizenz zum betrunken Auto fahren“ aus, wie das Präsidium berichtete. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Amtsanmaßung eingeleitet. (dpa)