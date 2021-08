Kurz nach der Entbindung hat eine unbekannte Frau ihren neugeborenen Sohn Joris in einem Waldstück bei Frohnstetten im Landkreis Sigmaringen allein zurückgelassen, wo er starb. Drei Jahre nach der Entdeckung hat die Polizei den Fall noch nicht aufgegeben: Eine aufwändige Gewebeanalyse der Universität Amsterdam liefert neue Erkenntnisse über die Mutter, die die Ermittler zu ihr führen sollen.

Es war am 3. September 2018, als ein Landwirt in Frohnstetten in seinem Wald ein großes Badetuch sowie eine rote Papiertüte mit dem Aufdruck „Wäsche zum Wohlfühlen“ entdeckte – und etwas, das aussieht wie eine Babypuppe. Bei