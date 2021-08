Die erste Festnahme im Zuge der verstärkten grenzpolizeilichen Kontrollen erfolgte Freitagmittag im Stadtgebiet von Konstanz. Bundespolizisten kontrollierten einen 49-jährigen Mann. Es stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft München ihn wegen Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben hatte.

Weiter ging es am Samstag in Radolfzell, wo Beamte einen ebenfalls 49-jährigen Mann am Bahnhof kontrollierten. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Bundespolizisten einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung fest.

Acht nationale Haftbefehle

Zwei Amtsgerichte hatte beide Männer zu einer Geldstrafe verurteilt, welche sie bislang nicht beglichen hatten. Da beide bereits rechtskräftig Verurteilte auch am Tag der Kontrolle die Geldstrafe nicht bezahlen konnten, mussten sie jeweils eine 15-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt antreten.

Am Konstanzer Bahnhof ereignete sich eine der drei Festnahmen. | Bild: Scherrer, Aurelia

Die dritte Festnahme innerhalb von 48 Stunden fand am Wochenende am Konstanzer Bahnhof statt. Einer Streife der Bundespolizei fiel ein 32-jähriger Mann auf, den die Behörden mit gleich acht nationalen Fahndungsausschreibungen suchten.

Sieben Monate Haft

Bereits vor einiger Zeit hatte ein Schweinfurter Gericht den Mann wegen Diebstahls und räuberischen Diebstahls zu sieben Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Um ihn abzuschieben, hatten die Behörden nach etwa fünf Monaten Haft von einer Fortsetzung der Freiheitsstrafe abgesehen. Er erhielt jedoch die Auflage, nicht nach Deutschland zurückzukehren.

Dieses Einreise- und Aufenthaltsverbot ignorierte er und reiste erneut ohne entsprechende Dokumente in die Bundesrepublik ein. Nun muss er insgesamt 81 Tage Restfreiheitstrafe im Gefängnis verbüßen. Zudem hat die Polizei ein weiteres Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalts eingeleitet und fünf sogenannte Aufenthaltsermittlungen an die ausschreibenden Behörden übersandt, welche ihn wegen weiterer Vergehen vorladen werden. Er könnte also länger im Gefängnis bleiben, um dann erneut abgeschoben zu werden.