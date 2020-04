von sk

Vorerst bis zum 31. August sind Großveranstaltungen in Deutschland grundsätzlich untersagt – das haben Bund und Länder angesichts der Corona-Krise entschieden. Welche Veranstaltungen in der Region sind davon betroffen? Und was muss man wissen? Wir geben den Überblick.

Kreis Konstanz

Das Konstanzer Seenachtfest findet 2020 nicht wie geplant statt. Die Stadtverwaltung Konstanz bestätigt, dass das diesjährige Seenachtfest von der bundesweiten Pflicht zur Absage von Großveranstaltungen bis Ende August betroffen ist. In der kommenden Woche wolle man sich mit dem Veranstalter über das weitere Vorgehen besprechen.

Bodenseekreis

Auch das Seehasenfest in Friedrichshafen findet in diesem Jahr nicht statt. „Das Seehasenfest 2020 wurde aufgrund der aktuellen Lage abgesagt“, heißt es auf der Seehasenfest-Homepage. Auch das Kulturufer wird es in diesem Jahr nicht geben.

Das Tettnang Open Air mit Konzerten von Wincent Weiss, Alvaro Soler und Dieter Thomas im Juli ist abgesagt. „Nach dem Beschluss der Bundesregierung sind wir nun bemüht, viele Sommerveranstaltungen für die Besucher sinnvoll und zumutbar zu verschieben“, teilte der Konzertveranstalter Vaddi Concerts mit.

Der Musikverein Riedheim musste das Pfingstmusikfest in Leimbach, ebenfalls absagen. Das Fest hätte von 30. Mai bis 1. Juni auf dem Festplatz in Leimbach stattgefunden.

Linzgau-Zollern-Alb

Auch das Southside-Festival in Neuhausen ob Eck ist abgesagt. Das teilte der Veranstalter FKP Scorpio am Mittwochabend mit. Ob Ticketinhaber ihr Geld zurückbekommen, blieb zunächst offen.

Schwarzwald

Das große Gemeinschaftsfest „9 am Münster“ in Villingen findet dieses Jahr nicht statt. Die Veranstalter bedauern die Absage zutiefst, zeigen sich aber optimistisch, „dass ‚9 am Münster‚ so bald wie möglich, vielleicht sogar schon im Jahr 2021 wieder an den Start gehen kann“, so ein Sprecher.