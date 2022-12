Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

von SÜDKURIER-Redaktionen

Ein Jahr voller Herausforderungen und Krisen geht zu Ende. Zeit, zu fragen: Was macht Menschen in der Region Mut in diesen schwierigen Zeiten? Welche Hoffnungen und Wünsche haben sie für Weihnachten und das neue Jahr?