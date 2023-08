Am Bodensee gibt es viele tolle Attraktionen – doch diese sind häufig nicht gerade günstig. Deshalb haben wir für Euch einige Vorschläge, mit welchen Gratis-Attraktionen in der Region ihr euer Urlaubsbudget schonen könnt.



Von Wasserspielplatz bis Tierpark



Wer sich auch mal in anderen Gewässern statt des Bodensees abkühlen möchte, kann zum Beispiel an den Schlosssee in Salem: Dort gibt es sogar einen Wasserspielplatz und ein Piratenschiff. Gerade für Familien ist der Seeburgpark in Kreuzlingen einen Besuch wert. Hier wohnen über 50 Haustierarten, die nicht nur von den kleinen, sondern auch von den großen Gästen gerne gestreichelt werden. Ob Schwarznasenschaf oder Wollschwein: Tierliebhaber werden hier auf jeden Fall viel Spaß haben.



Fast umsonst Fähre fahren



Geld sparen beim Fähre fahren? Das geht einfacher als gedacht! Für alle, die eine Buslinie mit der Verbindung über die Fähre Konstanz-Meersburg nehmen, fallen keine zusätzlichen Kosten an. Dadurch fährt man fast umsonst!