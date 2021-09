Schweiz vor 46 Minuten

Diese Corona-Vorgaben gelten in den Schweizer Kantonen im Grenzgebiet zu Deutschland

In der Schweiz entscheiden die Kantone einzeln über Corona-Regeln für ihre Schulen. Die Konzepte weichen voneinander ab, auch in den Grenzkantonen der Ostschweiz. Nicht alle setzen auf Masken für Schüler und Lehrer, Tests sind so gut wie überall freiwillig. Eine Übersicht.