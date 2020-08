Region vor 1 Stunde

Diese Bahnhöfe im Schwarzwald, im Linzgau und am Bodensee werden in den kommenden Jahren modernisiert

Rund 430 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren in die Modernisierung von 51 Bahnhöfen im Südwesten fließen. Darunter sind auch einige Stationen in unserer Region.