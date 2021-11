Abbruch oder Aufbruch? Die Frage, worin die Zukunft der CDU liegt, wurde seit der Bundestagswahl wiederholt gestellt und diskutiert. Die baden-württembergische CDU, zweitgrößter Landesverband der Partei, hat sich am Samstag auf ihrem Landesparteitag in Mannheim entschieden – für beides. Man könnte auch sagen: für keines von beidem. Vorerst sieht die Zukunft der baden-württembergischen CDU aus wie ihre Vergangenheit.

Thomas Strobl, bisheriger und neu gewählter Landesvorsitzender der baden-württembergischen CDU, bedankt sich im Congress Center Rosengarten beim Parteitag der baden-württembergischen CDU bei den Delegierten für die Wiederwahl. | Bild: Uwe Anspach/dpa

Die Südwest-CDU macht weiter mit Thomas Strobl als Landesvorsitzendem. Sie wählt ihn für die nächsten zwei Jahre erneut an die Spitze, erteilt ihm aber ein solch bescheidenes Mandat, dass es nicht einmal mit Phantasie in die Riege der ebenfalls schlechten Wahlergebnisse anderer CDU-Landeschefs und damit in den Trend nach der Bundestagswahlschlappe eingereiht werden kann.

Veritable Klatsche für Strobl

Was Thomas Strobl ein „ehrliches Ergebnis“ nennt – was man eben als Politiker so sagt, wenn es nichts schönzureden gibt – ist nichts anderes als eine veritable Klatsche. Gerade einmal 66,5 Prozent der Delegiertenstimmen fielen auf Strobl, und das auch nur nach der speziellen CDU-Lesart, die Enthaltungen nicht mitzurechnen. Sonst wäre das Ergebnis noch schlechter. Und das ohne einen Gegenkandidaten. Das ist nur gerade noch keine Abwahl und allenfalls eine Duldung für die nächsten zwei Jahre.

Von einem starken Mandat dafür, den Erneuerungsprozess, den der Heilbronner in der Landes-CDU nach der schweren Schlappe bei der Landtagswahl angestoßen hat, weiterzutreiben, kann nicht die Rede sein. Wahr ist aber auch: Es gab keinen Gegenkandidaten, mangels Wortmeldungen noch nicht einmal eine Aussprache.

Vom viel zitierten Unmut in der Partei wurde zumindest in Mannheim nichts offen ausgesprochen – mal abgesehen von den üblichen Verdächtigen mit alten offenen Rechnungen und einzelnen Delegierten, die den Aufruf zur Aussprache verpassten und später darin Parteitagsregie wähnten. Als Stimmungsbarometer taugt das kaum. Der Wahlfrust liegt zurück, im Land ist man mit einem blauen Auge davongekommen, immerhin an der Regierung und schaut nach vorn.

Strobl sieht sich als Diener im Dienst der Sache

Das hat auch mit Thomas Strobl zu tun. Der Heilbronner steht schon seit 2005 in der Spitze der Südwest-CDU in Verantwortung, erst als ihr Generalsekretär, dann als Kopf. Ihren Machtverlust 2011 und ihr Abrutschen in der Wählergunst 2016 und 2021 hat Strobl, wenn auch nicht als Spitzenkandidat, doch an entscheidender Stelle in der baden-württembergischen CDU begleitet. Seine Sichtweise freilich ist eine distanzierte: Verantwortet haben die Niederlagen jeweils andere, Strobl sieht sich als Moderator, als Diener im Dienst der Sache, der die Partei uneigennützig jeweils vor dem Chaos und dem völligen Absturz bewahrt hat.

Und das mit Steherqualitäten und vorzeigbarem Ergebnis. Er hat die CDU bereits zweimal an die Seite Kretschmanns auf die Regierungs- statt auf die Oppositionsbank verhandelt, zuletzt aus nahezu für aussichtslos gehaltener Position, mit Tugenden, bei denen die Bundes-CDU zuletzt „maximal versagt“ hat, wie Strobl Richtung Berlin scharf schoss: Verschwiegenheit, Geschlossenheit, Verlässlichkeit. Seht her, so die wenig subtile Botschaft an die Parteitags-Delegierten, so mache ich das hier.

Wofür die erneuerte CDU stehen soll, sagt Strobl nicht

Bleibt die große offene Flanke des Thomas Strobl – die Frage, auf welche Inhalte er an der Parteispitze in den kommenden Jahren eigentlich setzt. Den personellen und inhaltlichen Erneuerungsprozess in der Partei hat er angestoßen, ob aus Überzeugung oder Gründen des Selbsterhalts, sei dahingestellt. Aber wofür die runderneuerte CDU dann aus seiner Sicht stehen soll, darauf bleibt er weiter Antworten schuldig.

Aber der Handlungsdruck ist erst einmal raus. Die nächsten Wahlen – Europa- und Kommunalwahlen im Land – stehen 2024 an. Dass dann ein neuer CDU-Chef im Südwesten die Richtung vorgibt, darauf sollte man sich aber nicht verlassen. Die Generation Bilger, Jung und Frei hat abgewunken. Wann, wenn nicht jetzt hätte sie das Ruder übernehmen müssen? Vieles läuft nun auf Manuel Hagel zu, den neuen Hoffnungsträger der Südwest-CDU. Ausgemacht ist das aber längst nicht. Strobl hat schon viele Funktionen ausgeübt. Die des Platzhalters ist nicht darunter.