Roboter Berry erntet selbstständig Erdbeeren! Ist das die Zukunft der Landwirtschaft?

Ab Mai ist offiziell Erdbeersaison! Und auch schon jetzt gibt es sie teilweise im Supermarkt. In Baden-Württemberg gibt es 460 Betriebe, die Erdbeeren anbauen, und geerntet werden sie zumeist von Saisonarbeitskräften aus dem Ausland. Doch diese Arbeitskräfte sind teuer, sodass das Konstanzer Start-up Organifarms nun an einer Lösung gearbeitet hat: Roboter Berry kann in Gewächshäusern eingesetzt werden und erntet ganz selbstständig die reifen Früchte.

XXL-Wahlsonntag!

Gleich in drei Gemeinden wurde am Sonntag gewählt. In Allensbach darf Amtsinhaber Stefan Friedrich weitermachen – doch es ist ein glanzloser Sieg. Gegenüber 2015 musste der alte und neue Bürgermeister Federn lassen.

Stefan Friedrich und seine Frau Julia sind glücklich über das Wahlergebnis. Landrat Zeno Danner (von links), Bundestagsabgeordneter Andreas Jung, Konstanzer OB Uli Burchardt und Bundestagsabgeordnete Lina Seitzl gratulierten zum Sieg. | Bild: Hanser, Oliver

In Bodman-Ludwigshafen dagegen fährt Christoph Stolz einen Erdrutschsieg ein. Am Morgen danach ist der frisch gewählte Bürgermeister noch überwältigt von dem großen Zuspruch. „Ich bin immer noch geflasht“, sagt er gegenüber dem SÜDKURIER.

Auch Königsfeld hat seinen Bürgermeister für die kommenden acht Jahre gewählt. Amtsinhaber Fritz Link gewann klar – und darf in seine vierte Amtszeit starten.

Lawinengefahr in den Alpen: Konstanzerin verschüttet, Toter am Säntis

Zwei Lawinenunglücke bewegen die Region. In Vorarlberg wurde eine Konstanzer Studentin von einem Schneebrett mitgerissen und verschüttet. Am Tag danach konnte die Polizei Entwarnung geben: Die 20-Jährige ist gesundheitlich stabil.

Eine Gruppe von Studierenden aus dem Raum Konstanz ist beim Wintersport von einer Lawine erfasst worden. (Symbolbild) | Bild: Zeitungsfoto.At/dpa

Tragisch endete ein Ausflug an den Säntis für einen 19-Jährigen aus Bayern. Auch er wurde von Schneemassen mitgerissen, für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Experten warnen: Lawinenabgänge sind zu dieser Jahreszeit nicht ungewöhnlich. Besonders im Frühling entstehen sogenannte Nasslawinen, die sich vor allem bei Regen oder einer tageszeitlichen Erwärmung lösen.

Mehr Geld für den öffentlichen Dienst: Wie der Tarifabschluss uns alle betrifft

Für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten ist der Tarifstreit beendet. Mit der größten Tariferhöhung seit Jahrzehnten im öffentlichen Dienst wird für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der drastische Anstieg der Verbraucher- und Energiepreise abgefedert. Hinzukommen steuer- und abgabenfreie Einmalzahlungen, die die Auswirkungen der Inflation für die Beschäftigten von Bund und Kommunen dämpfen sollen.

Ein Mitarbeiter der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung schiebt eine braune Tonne mit Biomüll zum Müllwagen. (Archivbild) | Bild: Patrick Seeger/dpa

Der Tarifabschluss ist aber für die Kommunen ein zweischneidiges Schwert, denn auf der einen Seite bringt er den Angestellten angepasste Löhne in Zeiten steigender Lebenserhaltungskosten, während auf der anderen Seite die Haushalte der Kreisen und Gemeinden deutlich belastet werden. Welche Auswirkungen das für Baden-Württemberg hat, lesen Sie hier.

Schlusslicht am Bodensee, Spitzenreiter auch: Das sind die besten Städte in der Region zum Radfahren

Ob Fahrradfahren entspannt oder gefährlich ist, hängt oft von der jeweiligen Stadt ab, in der der Radfahrer unterwegs ist. Beim Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) werden jedes Jahr die fahrradfreundlichsten Städte gekürt. Das Ergebnis beinhaltet auch, wie viele Fahrraddiebstähle es gibt, wie das Sicherheitsgefühl oder der Ausbau der Fahrradwege bewertet wird und beruht auf Befragungen. Hier sehen Sie das Ergebnis und die Bewertungen für die Kommunen in der Region.