Das Jahr 2020 war schon sauber durchgeplant, das Auftragsbuch war voll, Brautpaare aus dem weiten Umland hatten sich für ihre Hochzeitsfeier auf der alten Burg angemeldet. Dann erreichte die Coronakrise auch die Waldburg in Oberschwaben und all jene Menschen, die das alte Gemäuer mit gutem Essen, blanken Tischtüchern und Heiterkeit füllen. Es traf die Familie von Max Haller und alle Mitarbeiter. Etwa 20 Menschen – vom Firmenchef bis zum Burgführer – stehen nun ohne Arbeit und ohne Einkommen da. Die Romantik des alten Gemäuers zerschellt an der Wirklichkeit.

Rittermähler sind eine Spezialität der Waldburg. Dem Firmenchef Max Haller (Mitte) sitzt das Truchsessengewand wie angegossen, links neben ihm seine Frau Andrea sowie seine Söhne Maximilian (links außen) und Felix (ganz rechts) | Bild: Max Haller

Die Stimmung ist am Boden

„Die Krise trifft uns zum ungünstigsten Zeitpunkt,“ sagt Haller im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Sonst ist es so: Die kalte Burg hat im Winter geschlossen. Ab März läuft die Saison dann langsam an, am Ostermontag schließlich sperrt er auch das Museum wieder auf. Geplant war sogar eine Sonderausstellung. Die teure Vorarbeit ist nun umsonst – und die Stimmung am Boden.

Max Haller und sein Sohn Maximilian. Die ganze Familie arbeitet auf der Waldburg – wenn sie arbeiten darf. | Bild: Max Haller

Stress hat Haller, 52, dennoch genug. Er organisiert das Kurzarbeitergeld für seine sechs Angestellten. Er nimmt Absagen entgegen und bahnt, so weit möglich, Folgetermine an. Aber der Umsatz fehlt. Die alte Burg, die dem Adelshaus Waldburg-Wolfegg gehört, erzeugt monatliche Fixkosten von allein 15.000 Euro. Diese Kosten laufen weiter, ohne dass ein Cent hineinkommt. Wie lange er das durchhält? Haller atmet am Telefon tief durch. Er weiß es selbst nicht. „Viel Arbeit, wenig Brot,“ seufzt er. Ein Wirt, der am Schreibtisch hockt und kein Schnitzel verkaufen darf, ist ein unglücklicher Wirt.

Die Stauferburg als Familienbetrieb

Für die Hallers ist dieser Beruf auch eine Lebenseinstellung, eine Leidenschaft. Neben seiner Frau Andrea arbeiten alle drei Kinder im Betrieb mit. Die Söhne Maximilian und Felix haben das Kochhandwerk erlernt, Tochter Rafaela arbeitet im Service und arrangiert aufwändige Hochzeiten. Dass die kleine Burg der Erbtruchsessen von Waldburg über eine Kapelle verfügt, kommt da äußerst gelegen.

Romantisch: Die Waldburg wird gerne für Hochzeiten gebucht. Zur Zeit allerdings sind die Tore geschlossen. | Bild: Max Haller

Eine Spezialität auf der Waldburg sind Rittermähler im staufischen Gewölbe. Das will alles gut geplant sein, die Partys hier sollen sitzen wie ein Maßanzug. Vor fünf Wochen noch schlossen die Hallers die Planungen für die Saison 2020 mit einem prall gefüllten Auftragsbuch ab. Dann kam Corona.

Wer holt Pizza von der Burg ab?

Was Max Haller für seinen Familienbetrieb berichtet, ist kein Einzelfall. Die Gastronomie im Land ist durch das Virus und den Verdienstausfall ins Mark geroffen. Einige Restaurants bieten noch Essen zum Mitnehmen an, um etwas zu verdienen. Doch das kann der Wirt auf der Waldburg nicht bieten. Wer fährt auf eine abgelegene Burg, um dort eine Pizza zu holen?

Wegen Corona geschlossen: Die Waldburg, die von Max und Andrea Haller bewirtschaftet wird, befindet sich derzeit in Zwangspause. Die Fixkosten von 15 000 Euro monatlich laufen weiter. | Bild: Max Haller

Der gelernte Koch spricht nicht nur für sich. Er macht sich Sorgen um das Gastgewerbe. Als Vorsitzender der Dehoga (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) im Kreis Ravensburg kennt er viele Kollegen. Regelmäßig schaut er in fremde Betriebe im reichen Oberschwaben hinein. Haller ist im Bilde. „Jeden Tag erhalte ich Hilfeschreie von Kollegen“, sagt er. Sie haben weniger Substanz als er, er ist noch vergleichsweise gut gestellt.

„Viele Betriebe werden aufgeben müssen,“ schreibt er.

An die Politiker in Bund und Land hat er einen Brandbrief geschrieben. Er liegt der Redaktion vor. Der Brief ist ein Ruf nach Hilfe für einen ganzen Berufsstand. Er fürchtet, dass auch Wirte zu den Opfern der Pandemie werden. „Viele Betriebe werden aufgeben müssen,“ schreibt er. Zuerst verbrauchen die Wirte ihre Rücklagen, dann gehen sie an die Altersvorsorge. Diese wird später absehbar fehlen. Max Haller sieht vermehrt Altersarmut auf seinen Stand zukommen. Und auch dieses: Köche und Wirtinnen werden immer länger arbeiten, um die Rentenlücke aufzufangen. „Schauen Sie mal, an der Ausschank stehen schon heute viele Leute, die gut über 70 Jahre alt sind.“

Max Haller (rechts) mit Mitarbeitern – das Bild entstand kurz vor einer Hochzeit auf der Waldburg. | Bild: Max Haller

Seine Forderungen an die Politik: Der Burgpächter schlägt vor, den Mehrwertsteuersatz zu senken. 19 Prozent seien zu viel, sagt er. Die Wirte in den Nachbarländern leisteten weniger Abgaben, und das will ihm nicht in den Kopf. Er hat bereits freundliche Antworten bekommen, auch von der örtlichen Bundestagsabgeordneten Agnieszka Brugger (Grüne). Doch lieber wäre ihm, dass er das Burgtor wieder öffnen und ausschenken kann.

23 Jahre lang lagen die Reichskrone und andere Kleinodien auf der Waldburg. Daran erinnern aufwändig hergestellte Duplikate, die man bis heute im Museum in der Burg bewundern kann. | Bild: Max Haller