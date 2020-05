Justiz vor 45 Minuten

Die Unendlichkeitshaft: In Bayern dürfen Menschen zeitlich unbegrenzt in Gewahrsam genommen werden – ohne Prozess, ohne Anwalt, ohne Straftat

Im Gefängnis zu landen, ohne eine Straftat begangen zu haben, ist oft nur ein böser Traum. Nicht so in Bayern. Dort dürfen Menschen theoretisch unendlich lang in Gewahrsam genommen werden. Kritiker nennen diesen Zustand Unendlichkeitshaft – und machen verstärkt Druck, die Regeln abzuschaffen. Doch die Regierung beschwichtigt.