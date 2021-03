von SK

Es sind die kleine Schritte in Richtung Normalität: Endlich wieder vor Ort einkaufen, bummeln und sich beraten lassen. Die Freude bei den meisten Einzelhändlern im Verbreitungsgebiet des SÜDKURIER ist groß, dass sie nach langer Zeit – wenn auch mit Einschränkungen – wieder öffnen dürfen.

Kreis Konstanz

Von geschlossenen Geschäften bis freudig anzutreffende Einzelhändler: Unser Rundgang durch die Innenstadt in Konstanz ergibt ein uneinheitliches Bild. Obwohl Museen beispielsweise Besucher begrüßen dürften, bleiben zwei vorerst geschlossen. Woran das liegt, welche Läden wieder Kunden empfangen und warum manche vor verschlossener Tür stehen müssen, erfahren Sie hier.

Bernd Hamerla bestellt im Bücherschiff bei Joachim Söhnen ein ganz bestimmtes Buch aus einer Reihe ähnlich lautender Titel. Bild: Nikolaj Schutzbach | Bild: Nikolaj Schutzbach

Seit Montag dürfen auch Tätowierer in Baden-Württemberg wieder arbeiten – unter strengen Hygienevorschriften, da sie zu den sogenannten „körpernahen Dienstleistungen“ gehören. Wir waren zu Besuch bei 'Leftys Tattoo Studio' in Konstanz und haben uns von Tätowierer Alexander Schmalenberger erklären lassen, wie das Tattoo stechen unter Corona-Regeln abläuft.

Decusara Florin verbessert die in einem anderen Studio gestochene Rialto Brücke auf dem Oberarm des Singeners Simon Bayer. | Bild: Schuler, Andreas

Bodenseekreis

Das Schloss Salem besichtigen, die Burg Meersburg erkunden oder über das Gelände der Landesgartenschau Überlingen schlendern: Bald könnte es wieder möglich sein, dass neben dem Einzelhandel die Ausflugsziele am Bodensee bei einer 7-Tage-Inzidenz über 50 und unter 100 zumindest eingeschränkt wieder öffnen dürfen und in die Saison starten können. Wie sich die Betreiber von Ausflugszielen in der Bodenseeregion auf die Wiederöffnung vorbereiten und wie sie die Lockerungen einschätzen, lesen Sie hier.

Das Schloss Salem aus der Vogelperspektive. Das beliebte Ausflugsziel könnte seine Türen vermutlich bald wieder für Besucher öffnen – die Corona-Lockerungen hatten die Ministerpräsidenten in einer Konferenz am Mittwoch beschlossen. | Bild: Achim Mende

Affen beobachten auf dem Affenberg Salem ist eine beliebte Attraktion. Ob der Park pünktlich zum Saisonstart am 13. März seine Tore öffnen kann, ist jedoch noch unklar, da auch hier der Inzidenzwert zwischen 50 und 100 liegen muss. Parkleiter Roland Hilgartner gibt einen Einblick in die Vorbereitungen und worauf sich die Besucher freuen dürfen.

Unabhängig von den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz bereitet sich das Affenberg-Team auf die anstehende Saison vor. Affenberg-Leiter hält am 13. März als Öffnungsdatum fest. | Bild: Affenberg

Schwarzwald-Baar-Kreis

Während die Betreiber der Ausflugsziele im Bodenseekreis noch mit Spannung auf die Inzidenzwerte schauen, haben die Einzelhändler in Villingen einen Grund zur Freude: Wegen konstanter Inzidenz unter 50 dürfen die Geschäfte im Schwarzwald-Baar-Kreis seit Montag ihre Türen wieder ohne vorherige Terminvergabe öffnen. Wir waren in Villingen unterwegs und haben uns umgehört, wie die Stimmung bei den Inhabern, Mitarbeitern und den Kunden ist. Kommen Sie mit auf einen Spaziergang durch die Villinger Innenstadt.

Tanja und Patrick Broghammer freuen sich, endlich wieder Kunden in ihrem Modegeschäft in der Niederen Straße in Villingen begrüßen zu dürfen. | Bild: Fröhlich, Jens

Auch in St. Georgen dürfen die meisten Einzelhändler wieder ihre Läden öffnen – die Erleichterung darüber ist bei den Händlern groß. Der große Ansturm blieb zwar aus, doch die Inhaber sind glücklich, endlich wieder Kunden empfangen zu dürfen. Wir haben uns in den Geschäften in St. Georgen umgehört.

Regine Haas vom „Lakritz“ hat am Montag die neue Ware vor der Türe postiert, als optisches Signal, dass die Boutique wieder geöffnet ist. | Bild: Sprich, Roland

In Donaueschingen ist der Einzelhandel ebenfalls wieder geöffnet. Doch ist das mit den strengen Hygieneverordnungen und der begrenzten Personenanzahl für die Einzelhändler auch lohnenswert? Was Ordnungsamtsleister Andreas Dereck und Gerhard Werb, Vorsitzender des Gewerbevereins Donaueschingen dazu sagen, lesen Sie hier.