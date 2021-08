Das Dampfschiff „Ludwig“ versank 1861, nachdem es mit dem Dampfer „Stadt Zürich“ zusammenstieß. 14 Menschen starben bei dem Unglück. Die „Ludwig“ wurde spektakulär gehoben, bekam einen neuen Namen und stach erneut in See – bis das Dampfschiff 1870 einem Sturm zum Opfer fiel. Die Bodensee-Schifffahrt zog Lehren daraus.

Am Montag, 11. März 1861 herrscht ein heftiger Südwestwind, der sich gegen Abend in einen eisigen Weststurm verwandelt. Der See ist aufgepeitscht, mehrere Dampfboote stellen ihre Kursfahrten ein. Zwei Schiffe wagen dennoch ihre Dienstfahrten.Der