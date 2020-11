Die Intensivstationen in der Schweiz sind derzeit noch nicht am Limit. Doch Experten warnen, dass sich das schon bis zum Ende der Woche ändern könnte. Auch die Krankenhäuser selbst berichten davon, den Normalmodus verlassen zu haben. Geplante Eingriffe werden bereits verschoben. Baden-Württemberg stellt sich darauf ein, Patienten zu übernehmen – nicht nur aus der Schweiz.

In Schaffhausen wird es eng. Das Kantonsspital kündigt zum Ende der Woche die Eröffnung einer zusätzlichen Isolationsstation für Covid-19-Patienten an. Das ist kein Einzelfall: Die Neuansteckungsraten in der Schweiz gehören mit einem Wert von über