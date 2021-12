von Gerald Jarausch, Sira Huwiler-Flamm, Kirsten Johanson, Roland Sprich und Helene Kerle

Schön bunt in Radolfzell: Dieses Haus in der Radolfzeller Haselbrunnstraße, der Durchgangsstraße zwischen Radolfzell und der Höri, ist seit Jahren der Hingucker in der Adventszeit. Hier schmücken Katharina und Fred Weiermann regelmäßig ihre Pflanzen um das Haus mit leuchtenden Elementen. Für die Installation benötigen sie mehrere Tage im November.

Das bunte Leuchten lässt sich das Ehepaar etwas kosten: „Das sind 50 bis 60 Euro mehr für den Monat. Dafür fahren wir auch nicht in den Urlaub“, sagt Fred Weiermann. Haus und Garten ziehen immer wieder Schaulustige an. „In diesem Jahr sind es wegen Corona aber weniger“, mutmaßt Fred Weiermann. Das bunte Vergnügen wird bis Dreikönig zu sehen sein.

Disney-Märchen im Südschwarzwald

Disney-Märchen im Südschwarzwald, in Höchenschwand-Attlisberg. | Bild: Sira Huwiler-Flamm

„Unser Haus in Höchenschwand-Attlisberg dekorieren wir jedes Jahr mit rund 35.000 LED-Lichtern und bunten, selbst gezimmerten Disney-Figuren wie Prinzessin Elsa und Schneemann Olaf, Bugs Bunny und Mickymaus“, sagt Marc Geng, der die Figuren mit seinem Schwager Matthias Baumgartner entwirft. „Das Highlight ist aber sicher unser riesiges Disney-Schloss! Auf dem Dach haben wir extra Metallinstallationen fest montiert – wir feiern in diesem Jahr schließlich schon zehnten Deko-Geburtstag. Auf die Idee kam ich, weil ich ein Riesenfan von amerikanischer Weihnachtsdekoration bin. Angefangen haben wir mit ein paar Figuren, mittlerweile bauen wir drei Samstage mit bis zu sechs Personen auf, bis auch die letzte Lichterkette hängt. Für die Fertigung mancher Figuren brauchen wir mehrere Monate. Dass so viele Spaziergänger stehen bleiben und Fotos machen, macht uns richtig Freude!“

Stimmungsvoll in Pfullendorf

Zauberhaft, insbesondere, weil auch noch Schnee liegt: das Weihnachtshaus in Pfullendorf. | Bild: Johanson, Kirsten

Zahlreiche Lichterketten und Lichtschläuche sorgen in Pfullendorf rund ums Haus von Familie Lang für Weihnachtsstimmung. Hinter den Fenstern und im Vorgarten funkelt es festlich, eine Tannenzweiggirlande mit Kugeln schmückt die Haustür. Auch Regenrohr, Zaun und Gartenhäuschen sind mit Lichtlein verziert.

„Wir freuen uns auf das erste Weihnachtsfest zu fünft mit unseren Zwillingen, die jetzt ein halbes Jahr alt sind“, sagt die junge Frau. Die Familie lebt noch nicht so lange in Pfullendorf, hat aber Spaß am Dekorieren. Und sie freut sich darüber, dass die Lichter im Schnee besonders schön zur Geltung kommen.

Funkeln in Villingen

Schimmernd und schön: das Weihnachtshaus in Villingen. | Bild: Sprich, Roland

Mit Beginn der Adventszeit leuchtet das Haus der Familie Fritzer im Villinger Wohngebiet Ifängle in den Abendstunden weihnachtlich. „Unsere ganze Familie ist Lichterfan“, sagt Sabine Fritzer. Vor etwa 20 Jahren hat die Familie begonnen, ihr Haus außen weihnachtlich zu schmücken, als der Sohnemann noch klein war. Die Lichterkette an der Hausfassade und der Garage, blinkende Eiszapfen an der Dachrinne, Hunderte Lichtpunkte in den Büschen und dazu einige leuchtende Tierfiguren auf dem Rasen sorgen für ein stimmungsvolles Bild zur Weihnachtszeit.

„In zwei Stunden steht alles“, sagt Sabine Fritzer. Auch der Stromverbrauch fällt heutzutage nicht mehr ins Gewicht. „Das meiste sind ja mittlerweile LED-Leuchten.“ Und was sagen die Nachbarn zu der weihnachtlichen Lichterpracht? „Die haben sich längst dran gewöhnt“, sagt sie und lacht.

Lichtermeer in Engen

Am Engener Hugenberg erstrahlt mittlerweile als Weihnachtshaus bekannte Wohnhaus von Rolf Erismann durch tausende kleine Lichter und Leuchtfiguren. | Bild: Kerle, Helene

Am Engener Hugenberg liegt das Haus von Rolf Erismann. Abends verwandeln sich im Advent Haus und Garten in ein Lichtermeer. Beinahe hätte er dieses Jahr auf die Beleuchtung verzichtet, erzählt Erismann. Doch dann hätten immer mehr Arbeitskollegen danach gefragt und als schließlich Nachbarn mit Glühwein bepackt vorbeikamen, um beim alljährlichen Aufbau-Marathon zu helfen, habe er sich doch entschlossen, zu dekorieren.

Und dann erzählt er, was ihn antreibt: Seine Inspirationsquelle sei ein Besuch im Europapark gewesen, der jeden Winter im Lichterglanz erstrahlt. „Das hat mich an Eis- und Schneekristalle erinnert“, und diese hätten ihn an seine Studienzeit im Allgäu denken lassen, so Erismann.