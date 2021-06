Die Betreiber von Coronavirus-Teststellen und -Testzentren in Baden-Württemberg müssen sich künftig auf mehr Kontrollen einstellen. Nach den vermehrten Vorwürfen zu Unregelmäßigkeiten bei den Testzentren, sowohl bei der Zahl der abgerechneten Tests als auch bei der Durchführung. Jetzt soll die Dekra den Mitarbeitern in den Testzentren genau auf die Finger schauen. Die Kosten dafür trägt das Land. 6800 Teststellen müssen allein im Südwesten auf Herz und Nieren geprüft werden – in diesem Fall auf korrekt angewendete Tests und deren Abrechnung.

Weniger als 100.000 Euro soll der Auftrag an die Dekra umfassen, sagt Sozialministeriumssprecher Florian Mader auf Anfrage. Demnach sollen nur etwa 100 Testzentren in allen Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg überprüft werden. „Eine Verlängerung ist möglich, wenn sich ein weiterer Handlungsbedarf ergibt“, ergänzt der Sprecher. Über den genauen Zeitraum der Kontrolle will sich das Sozialministerium nicht äußern, um etwaige Betrüger nicht unnötig zu warnen.

Qualität auf dem Prüfstand

Konkret soll die Einhaltung der Qualitätsstandards, der Hygienebestimmungen sowie der Medizinprodukte-Verordnung kontrolliert werden, heißt es seitens des Sozialministeriums. Ziel der Kontrollen sei es, die Leistungserbringer für die Einhaltung der Regelungen zu sensibilisieren, Mängel aufzudecken und diese zu beheben.

Das ist freundlich formuliert für die sich mehrenden Hinweise auf Betrugsfälle – auch in der Region. Der Anreiz dafür war gegeben, schließlich können bis zu 18 Euro pro Test abrechnet werden – 12 Euro für die Organisation, bis zu sechs Euro für die Tests, wobei hierfür nur die tatsächlichen Beschaffungskosten abgerechnet werden können. Dennoch lohnt sich der Betrieb der Testzentren.

Ein Schild mit der Aufschrift ·Kostenloser Corona-Schnelltest· steht vor einem Testzentrum. | Bild: Peter Kneffel

Allein in den vergangenen beiden Monaten flossen vom Bund an die Testzentren 600 Millionen Euro, die vielerorts entstanden sind. Seit Jahresbeginn ist die Zahl der Neuanmeldungen für Testzentren stetig gestiegen und erreichte Mitte April einen Höhepunkt mit 2501 Neuregistrierungen. Insgesamt flossen in den vergangenen beiden Monaten im Südwesten von der Kassenärztlichen Vereinigung 101,9 Millionen Euro.

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums sind Mindeststandards für die Testzentren Ländersache. Prinzipiell müssen diese aber über geschultes Personal verfügen und die üblichen Hygieneregeln einhalten. Dazu gehört auch eine persönliche Schutzausrüstung des Testnehmers. Außerdem muss der Datenschutz gewährleistet sein.

Mindestanforderungen müssen erfüllt sein

Die Anforderungen an die Teststellen sind in einer Allgemeinverfügung des Landes klar geregelt. Die Betreiber müssen zudem ein Hygiene- und Organisationskonzept beim Gesundheitsamt einreichen, das für die Zulassung zuständig ist. Die Zulassung der Teststellen wird über die „Allgemeinverfügung Bürgertestung“ des Landes geregelt. Die Gesundheitsämter sind aber nicht zur Überprüfung verpflichtet.

Welche Testzentren bereits geschlossen wurden, kann das Sozialministerium nicht sagen. Einen landesweiten Überblick gebe es dazu nicht.

Die Gesundheitsämter sind zwar für Fragen der Hygiene in den Teststellen zuständig. Nach Angaben des Sozialministeriums haben viele Gesundheitsämter ohnehin schon Kontrollen gemacht.

Auch an Flughäfen, wie hier in Stuttgart, gibt es Testangebote. | Bild: Sebastian Gollnow

Zwar sind die Gesundheitsämter mit den zurückgehenden Infektionszahlen und entsprechend geringerer Kontaktverfolgung nicht mehr so stark ausgelastet, aber viele Regelaufgaben seien bislang zurückgestellt worden und müssten wieder aufgenommen werden, so der Sprecher des Sozialministeriums weiter.

Eine Prognose zum Ergebnis der Kontrollen will das Ministerium aber nicht abgeben. „Da es sich um stichprobehafte Kontrollen handelt, ist dies nicht abzuschätzen“, so der Sprecher, betont jedoch: „Die große Mehrheit der Teststellen-Betreiber bei uns im Land ist ehrlich und sehr engagiert bei der Sache.“ Die Hoffnung: dass die Überprüfung der Teststellen „am Ende allen zusätzliche Sicherheit“ bringe.