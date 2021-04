Die Impfzentren in Baden-Württemberg wurden zum Jahreswechsel in Windeseile eingerichtet – um bereit zu sein, sobald Impfstoffe zur Verfügung stehen. Ausgelastet sind die Zentren aber bis heute nicht. Und das, obwohl die Infrastruktur teuer ist.

Die Nachrichten aus den Arztpraxen lassen hoffen. Doch das Impfen in den Impfzentren geht immer noch verhältnismäßig schleppend voran. Nicht nur die geringen Mengen an Impfstoff, auch das komplizierte Prozedere, an Impftermine zu kommen, bremst.