Corona vor 38 Minuten

Die Impfstrategie für 2022: Wie sich der Südwesten auch nach Ende der Boosterkampagne gut aufstellen will

Corona wird uns weiter begleiten, Auffrischimpfungen könnten häufiger nötig werden. Gleichzeitig ist es sehr teuer, dauerhaft eine eigene Impf-Infrastruktur zu betreiben. Wie bereitet sich das Land also auf das Impfen im Jahr 2022 vor, was erwarten Landkreise in der Region und welche Rolle werden die Apotheken spielen?