Der Wohnungsmarkt ist im Wandel. Kaufen wird günstiger, zumindest relativ gesehen. Aber was ist mit den Mieten? Eine Datenauswertung zeigt die Entwicklung der Kauf- und Mietpreise für die einzelnen Gemeinden in den Landkreisen Konstanz, Bodenseekreis, Landkreis Waldshut und Schwarzwald-Baar-Kreis.

Landkreis Konstanz

Wohnen am See ist nicht gerade günstig. Die Mieten sind in den vergangenen fünf Jahren überall im Landkreis Konstanz deutlich gestiegen – hier sehen Sie unsere exklusive Datenauswertung. Ein Ende ist den Daten zufolge nicht in Sicht, der Trend zeigt weiterhin nach oben.

Einen Lichtblick gibt es für Käufer: Die Zeiten, in denen der Quadratmeterpreis von Wohnungen immer weiter gestiegen sind, scheinen dagegen erst einmal vorbei zu sein. Die Preise in allen Gemeinden im Landkreis sind allerdings immer noch deutlich höher als noch vor fünf Jahren.

Bodenseekreis

Im Bodenseekreis zeigt sich ein ähnliches Bild: Die Mieten sind in den vergangenen fünf Jahren überall im Landkreis gestiegen. Und auch hier ist wohl kein Ende in Sicht. Wer günstiger wohnen will, muss weiter weg vom See.

Für Käufer dagegen gibt es auch im Bodenseekreis eine positive Nachricht: Zwar sind Wohnungen in den Gemeinden des Bodenseekreises deutlich teurer als noch vor fünf Jahren, aber Trend zeigt nach unten. Mehr Informationen und unsere exklusive Datenauswertung finden Sie hier.

Landkreis Waldshut

Die teuersten Orte für Mieter im Landkreis Waldshut liegen allesamt an der Grenze zur Schweiz – keine Überraschung. Günstiger wird es Richtung Schwarzwald. Allerdings sind die Mieten in den vergangenen fünf Jahren überall im Kreis gestiegen, wie unsere Datenauswertung zeigt.

Doch die Zeiten, in denen die Quadratmeterpreise von Wohnungen sich immer wieder selbst übertreffen, scheinen erst einmal vorbei zu sein. Zwar sind Wohnungen in allen Gemeinden im Landkreis deutlich teurer als noch vor fünf Jahren, der Trend deutet aber auf günstigere Preise.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Im Gegensatz zu den anderen Landkreisen in Südbaden sind die Mieten im Schwarzwald-Baar-Kreis zuletzt immerhin konstant geblieben. Allerdings müssen Mieter heute sehr viel tiefer in die Tasche greifen als noch vor fünf Jahren.

Während die Mieten konstant sind, gehen die Kaufpreise für Wohnungen nach unten – wenngleich auch sie heute deutlich teurer sind als noch vor fünf Jahren. Mehr Informationen finden Sie hier.