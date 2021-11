Corona vor 1 Stunde

„Die Hospitalisierungsrate hat eine Reihe von Defiziten“: Ein Mathematikprofessor erklärt, warum die Corona-Politik auf den falschen Wert gründet

Christian Hesse ist Professor für mathematische Statistik in Stuttgart. Er kritisiert die neuen Maßstäbe für Einschränkungen in der Corona-Krise und erklärt, welcher Wert sich in seinen Augen besser als Gradmesser eignen würde.