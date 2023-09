Frau Kaiser, hätten Sie gedacht, dass das Winterhalter-Museum einmal so viel öffentliche Aufmerksamkeit erhalten würde, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war?

Nein, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Als wir das Museum gegründet haben, hatten wir einen einzigen Raum und nur ganz wenige Leihgaben. Jetzt haben wir großzügige Räumlichkeiten, besitzen sechs originale Ölgemälde sowie zehn Aquarelle und Zeichnungen, wir bekommen wertvolle Leihgaben zu Ausstellungen ausgeliehen und haben inzwischen auch einen gewissen Bekanntheitsgrad in der Kunstwelt.

Sie haben einmal gesagt, Ihr Ziel sei, die Winterhalter-Brüder wieder so bekannt zu machen, wie sie als Fürstenmaler einmal waren. Warum?

Als ich nach Menzenschwand kam, war ich überrascht, dass diese großen Söhne des Ortes in ihrer Heimat so wenig galten. Es gab kaum etwas, das an sie erinnerte. Das wollte ich ändern. Glücklicherweise gab es in Menzenschwand andere, die genauso gedacht haben. Wir wollten einen Ort schaffen, wo die Leute hingehen können, und wenn es nur eine Gedenkstube wäre. Der Verein wurde 2005 gegründet, am 23. September 2008, am Tag von Hermann Winterhalters 200. Geburtstag, haben wir unser Museum eröffnet.

Warum haben Sie es Le Petit Salon genannt?

Der Name Le Petit Salon, der kleine Salon, sollte an den Salon de Paris erinnern, wo Franz-Xaver Winterhalter seinen Durchbruch als Künstler hatte. Der Salon de Paris war im 19. Jahrhundert ein herausragender Ausstellungsort, an dem prominente Künstler ihre Werke präsentierten, und die Winterhalters waren damals völlig unbekannt. Prominente Unterstützer hatten Franz-Xaver Winterhalter hier den Eintritt verschafft. Nach dieser Ausstellung begann seine märchenhafte Karriere als Fürstenmaler Europas.

Wie haben Sie den Petit Salon finanziert?

Wir hatten 3000 Euro Startkapital, damit haben wir unser Museum im Stil eines Salons des 19. Jahrhundert eingerichtet. Für Ausstellungsstücke hatten wir danach keinen Cent mehr. Wir haben uns an die Nachkommen gewendet und die haben uns einige Originale zur Verfügung gestellt.

Das Museum ist heute gut bestückt, gut angesehen. gut besucht und finanziell gut ausgestattet. Was ist passiert?

Ein Meilenstein war, dass fünf Jahre nach Eröffnung des Museums uns ein Gönner eine professionelle Sicherheitsanlage finanziert hat. Das war Voraussetzung, um Originale etwa aus der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe oder dem Augustinermuseum Freiburg ausleihen zu können. Plötzlich waren wir mit Videoüberwachung und klimatischer Überwachung auf dem Stand eines professionellen Museums. Das hat dann auch privaten Leihgebern die Entscheidung erleichtert. Das Haus Baden beispielsweise hat uns Gemälde ausgeliehen. Ein weiterer Meilenstein war, dass uns ein Winterhalter-Nachfahre vor einigen Jahren Geld hinterlassen hat, das wir für Zukäufe verwenden konnten.

Als 2008 das Museum eröffnet wurde, waren die Winterhalter-Brüder in der kunstgeschichtlichen Wahrnehmung wenig präsent. Haben Ihre Mühen zu einer kunsthistorischen Neubewertung der Winterhalter-Werke geführt?

Ja, das glaube ich. Das hat auch die Ausstellung „Winterhalter – im Auftrag Ihrer Majestät“ im Freiburger Augustinermuseum 2015/16 gezeigt. Die Initiatorin Helga Kessler-Aurisch, die für das Museum of Fine Arts in Houston/Texas arbeitet, wollte eine Winterhalter-Ausstellung auch in ihrem Hause zeigen, daher dann die Kooperation mit dem Augustinermuseum und dem Schloss in Compiègne. Auch erscheint in diesem Herbst ein kunsthistorisch-soziologisches Fachbuch auf der Basis von Herrscherinnenporträts von Franz-Xaver Winterhalter.

Wie wirkt sich diese Entwicklung auf die Preise von Winterhalter-Werken aus?

Die Preise sind in den letzten Jahren explodiert. Winterhalter-Gemälde können auf Auktionen inzwischen bis zu mehreren Hunderttausend Euro kosten. Für uns wird es dadurch immer schwieriger, etwas zu erwerben. Ich bekomme oft auch Anfragen von Besitzern vermeintlicher Winterhalter-Werke, die sich nach dem Wert erkundigen. Es ist gut möglich, dass neue Winterhalter-Kunstwerke entdeckt werden. Die Brüder haben über 1000 Bilder geschaffen, es gibt viele Bilder, von denen man nicht weiß, wer sie besitzt. Es gibt ja kein Werkverzeichnis. Wenn wir selbst ein Werk ankaufen, wenden wir uns in Zweifelsfällen zur Prüfung an einen australischen Kunsthistoriker und Winterhalter-Kenner, der uns mit Expertisen unterstützt.

Was hat Ihnen die Preisverleihung in Biberach bedeutet?

Ich fand es eine würdige Veranstaltung. Von jedem Preisträger war im Vorfeld ein Film erstellt worden, der die Personen und ihre Arbeit vorstellt. Die Filme wurden vor den Preisverleihungen gezeigt. Sie sind inzwischen auch im Youtube-Kanal des Ministeriums veröffentlicht worden. Die Auszeichnung hat dann Petra Olschowski, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, vorgenommen. Ich habe die Preisverleihung als schöne Anerkennung unserer jahrelangen Arbeit empfunden, und für mich ist sie eine Auszeichnung aller Aktiven des Vereins. Ich allein kann ja gar nichts machen, es braucht die anderen.