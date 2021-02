Baden-Württemberg Nur für Abonnenten vor 6 Minuten

Die engen Familienbande der Kretschmanns: Winfried und seine Gerlinde verbindet viel

Wenige Wochen vor der Landtagswahl zieht sich der grüne Spitzenkandidat teilweise zurück. Eine schwere Krankheit seiner Frau zwingt Winfried Kretschmann zum Innehalten. Sie leidet an Brustkrebs, für dessen Früherkennung sie sich seit langem stark macht. „Ich will für sie da sein, so gut es geht“, teilt Kretschmann mit. Er und seine Gerlinde ähneln sich in vielem.