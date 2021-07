Während der Coronakrise renovierten die Deutschen wie verrückt. Davon profitierte eine ganze Branche, die plötzlich systemrelevant war. Ein Rundgang durch einen Baumarkt – in dem Mitarbeiter genau wissen, welche Projekte die Menschen in der Pandemie begonnen haben.

Am Anfang stand Mario Eschrich mit einem großen Fragezeichen da. Als die Pandemie hereinbrach, musste der Leiter des Obi-Marktes in Singen erst einmal das neue Wort lernen. Was ist ein Lockdown? Ist das essbar oder giftig oder ein Zustand? Ein