Daten-Story Veröffentlicht am 27. April 2023

In welcher Stadt ist Fahrradfahren am sichersten? In welcher Gemeinde sollte man das Rad lieber zu Hause stehen lassen? Und wo werden besonders viele Fahrräder gestohlen? Das zeigt die Auswertung des Fahrradklima-Tests.

Wie gut kann man in den Städten der Region, wie hier in Konstanz im vergangenen Jahr, Radfahren? Das wird von den Bewohnern sehr unterschiedlich bewertet. | Bild: Rau, Jörg-Peter