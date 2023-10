Halloween-Partys in der Bodenseeregion: Für Jung und Alt wird jede Menge Grusel geboten

Halloween ist nicht nur ein Feiertag für Partyfans – auch Familien und sogar Sportler kommen am 31. Oktober im Bodenseekreis auf ihre Kosten. Wer aber auch am Abend kräftig in Grusel-Stimmung kommen will, bekommt auf zahlreichen Partys zwischen Friedrichshafen, Lindau und Ravensburg die Gelegenheit dazu.

Bild: Patrick Pleul/ dpa

Welcher Veranstalter für den „schaurigsten Ort der gesamten Region“ wirbt und wo die „härteste Party, die dieser Planet jemals gesehen hat“ stattfindet, lesen Sie hier.

Kultur, Feten und Wettbewerbe – das bietet der Hochrhein zu Halloween 2023

Auch am Hochrhein wird Gruselstimmung in Partyform versprochen. Das ist aber nicht alles! Für die kulturbegeisterten Halloweenfans wird etwas ganz Besonderes geboten, und das über und unter der Erde.

Bild: Uli Beck/ dpa

Wann und wo sich die wettbewerbsfähigsten Verkleidungs- und Schnitzkünstler der Region treffen, lesen Sie hier.

In Konstanz tanzen die Hexen zu später Stunde – das auch schon vor dem 31. Oktober

Konstanz ist der Ort, an dem sich dieses Jahr Horrorklassiker und Partystimmung treffen. Sowohl für die frisch gebackenen Halloweenfans, die sich zum ersten Mal ins Party-Getümmel werfen, als auch für die erfahrenen Feiergäste, gibt es einiges zu erkunden.

Bild: Uli Deck/ dpa

Vergessen Sie nicht, sich das Ticket anzusehen, das es Ihnen ermöglicht, 14 verschiedene Locations zu besuchen. Haben Sie das beste Kostüm der Stadt? Dann dürfen Sie diese Feiern auf keinen Fall verpassen.

In Ludwigshafen ist die neue, große Grusel-Veranstaltung Halloweenlake derzeit das Ortsgespräch, denn das Konzept für das Event im Uferpark sorgt für einige Fragen. Die Veranstalterin erklärt, was sie geplant hat.

Mehr als nur Party: Das bietet Halloween 2023 im Schwarzwald und auf der Baar

Im Schwarzwald wird das diesjährige Halloween-Fest vor allem abwechslungsreich. Nicht nur Fans von Kostümpartys kommen auf ihre Kosten – rund um den 31. Oktober locken zahlreiche Veranstaltungen vom Krimidinner bis zum Heavy-Metal-Festival die Besucher in die Region. Wo und wann genau die spannendsten Halloween-Events im Schwarzwald stattfinden, erfahren Sie hier.

Bild: Jörg Carstensen/dpa

Zum Feiern nach Freiburg? Das ist an Halloween in der Studentenstadt los

Wer Halloween in Freiburg im Breisgau verbringen möchte, findet auch hier zahlreiche Partys und Veranstaltungen, um den schaurigsten Tag des Jahres so richtig zu feiern. Von der Kostümparty im Gruselkeller bis zum mörderischen Dinner-Abend ist für jeden Geschmack etwas dabei. Einen Überblick über die Halloween-Events in Freiburg und Umgebung finden Sie hier.