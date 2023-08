Kreis Konstanz

Laith Al-Deen begeisterte das Radolfzeller Publikum mit deutschsprachiger Popmusik und lockte 4000 Fans an den Bodensee: Für einen guten Zweck organisierte die Bürgerstiftung Radolfzell dieses Konzert, bei dem es zudem den Sound der Bundeswehr Big Band auf die Ohren gab. Als lokale Vorgruppe eröffnete die örtliche Narrenmusik das Benefiz-Konzert. Hier finden Sie alle Informationen zum musikalischen Höhepunkt am See mit Laith Al-Deen.

Was für ein Partyabend auf der Bohlinger Sichelhenke mit dem Hofbräu-Regiment: Spaß, Gaudi und Partymusik sorgten am Samstag-Abend im Festzelt für ausgelassene Stimmung bei den 2000 Besuchern im Dirndl und Lederhosen.

Bild: Rolf Hirt

Besondere Highlights der Sichelhenke waren auch 2023 der Festgottesdienst und die Historische Marktgasse in Bohlingen. Eine Zusammenfassung des Events finden Sie hier.

Hoch die Tassen! Alle Jahre wieder lädt der Musikverein Dingelsdorf auf den örtlichen Kronenplatz ein, dieses Mal zum 38. Herbstfest. Im Konstanzer Vorort ging es tagelang rund.

Bild: Hanser, Oliver

Die Besucher trotzten am Starttag dem Wetterumschwung und genossen ein abwechslungsreiches Programm. Hier finden Sie alle Bilder der bunten Veranstaltung:

War das wirklich Ryan Gosling, der da in Kreuzlingen stand? Der vermeintlich hohe Besuch hat am Wochenende etliche Menschen an den Bodensee gelockt. Auch wenn es nur ein Doppelgänger-Ken war, der da aus der Filmwelt ausgebrochen ist, waren die Schnappschüsse echte Hingucker.

Bild: Maike Stork

Schwarzwald

Das Metalacker-Festival in Tennenbronn war wieder ein Publikums-Magnet. Wenn die Metalheads auf dem Acker feiern, gibt es im Schwarzwald kein Halten mehr.

Bild: Sprich, Roland

Eine Gewitterwarnung sorgte zum Start am späten Freitagabend kurzzeitig für eine Unterbrechung. Die Besucher mussten in ihren Fahrzeugen warten, bis das Gewitter vorüber war. Danach konnte aber wieder weitergerockt werden bis in die Nacht.

So feiert der Metalacker Video: Sprich, Roland

Die Fans genossen das kleine Musikfestival mitten im Schwarzwald. Hier finden Sie alle Bilder der Veranstaltung in Tennenbronn:

Bodenseekreis

Bodensee Openwater! 149 Schwimmer überquerten am Samstag den Überlingersee. Der Start war früh am Morgen in Wallhausen. Die Strömung schob die Athleten in Richtung Konstanz. Die Sportler kamen zwar erschöpft aber glücklich im Ziel an. Zum Glück: Die Sonne konnte sich trotz eher schlechten Wetterprognosen durchsetzen.

Bild: juergen roessler

Zünftig ging es zu beim großen Floriansfest der Freiwilligen Feuerwehr Oberteuringen. Von dem bisschen Regen ließen sich die Gäste nicht die gute Laune verderben. Hier finden Sie die Bilder vom Fest.

Bild: Claudia Wörner

Hochrhein

Regnerisch zeigte sich Rheinfelden als das 54. Trottoirfest auf dem Friedrichplatz eröffnet wurde. 19 Vereine und Gruppen beteiligten sich bis Sonntag entlang der Alten Landstraße und dem Friedrichsplatz an dem beliebten Event am Hochrhein. Hier finden Sie die lebhaften Eindrücke vom Freitag und vom Samstag.

Bild: Heidi Rombach 2023

Hochrhein-Derby versinkt nach 13 Minuten im dichten Nebel: Das Bezirksliga-Spiel zwischen FC Schlüchttal und SG Mettingen/Krenkingen musste vorzeitig abgebrochen werden.

Bild: Scheibengruber, Matthias

Die Neuansetzung ist wahrscheinlich an einem Septemberabend in Ühlingen. 400 Zuschauer tragen den Abbruch mit Fassung – wie unser Reporter Matthias Scheibengruber vom Hochrhein berichtet.

Die betroffenen Spieler fanden die Entscheidung richtig, wie unser Video zeigt:

Simon Hepp im Interview Video: Scheibengruber, Matthias

Alle Berichte und Videos vom Fußball-Wochenende im Regionalsport finden Sie hier.