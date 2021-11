Corona vor 14 Minuten

Die Beschlüsse der Gesundheitsministerkonferenz in Lindau: Was nun gelten soll – und wo Uneinigkeit herrscht

Konkrete Beschlüsse gibt es bei der Konferenz der Gesundheitsminister in Lindau nur wenige. Die Boosterimpfung für alle soll kommen, vieles andere aber bleibt schwammig. Was in Lindau entschieden wurde.