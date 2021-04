Grüne und CDU haben bekannt gegeben, wer jeweils für die Parteien in den Arbeitsgruppen für die Koalitionsverhandlungen der kommenden Landesregierung sitzt und wer die Teams leitet. Der noch amtierende Justizminister Guido Wolf gehört dem CDU-Team für Justiz nicht an. Die Region ist dennoch CDU-seitig stark vertreten – im Gegensatz zu den Grünen.

Wer wird was in der neuen Landesregierung? Diese Frage wird traditionell in den ersten Wochen der Koalitionsverhandlungen von allen Seiten totgeschwiegen. Zuerst die Inhalte, dann das Personaltableau – das ist die eiserne Regel in Zeiten der