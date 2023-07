„Haben Sie zollpflichtige Ware dabei?“ Auf diese Frage sollte man lieber ehrlich antworten. Denn dann könnte einem so manches erspart bleiben. Wer Verbotenes wie Drogen oder Waffen ins Land bringen will, dem nützen häufig auch die kreativsten Verstecke nicht. Wir zeigen, wo der Zoll in unserer Region im vergangenen Jahr fündig wurde.

1. Sportwagen ohne Papiere

Auf einem Parkplatz an der A81 haben Zöllner im April den Schmuggel eines Sportwagens verhindert. Ein 30-Jähriger wollte das 90.000 Euro teure Fahrzeug ohne die notwendigen Zollformalitäten aus der Schweiz nach Deutschland einführen. Der Mann hätte lieber auf die Zöllner hören sollen, denn es war nicht das erste Mal an diesem Tag, dass er aufgefallen ist.

Ein 30-Jähriger hat versucht den Sportwagen ohne die entsprechenden Papiere nach Deutschland zu bringen. Dabei wurde er gleich zweimal vom Zoll erwischt. | Bild: Hauptzollamt Singen

2. Wertvolle Mandoline im Gepäck

Bei einer mobilen Kontrolle im Stadtgebiet Konstanz hat der Zoll im Mai 2022 eine Mandoline im Wert von 3000 Euro entdeckt. Das 50 Jahre alte Musikinstrument war ohne Anmeldung aus der Schweiz nach Deutschland gebracht worden. Ein 49-Jähriger wollte die Mandoline wohl verkaufen und in Deutschland zum Versand aufgeben.

Dieses 3000 Euro teure Musikinstrument sollte wohl in Deutschland verkauft werden. | Bild: Hauptzollamt Singen

3. Goldbarren im Kofferraum

Manchmal ist doch Gold, was glänzt. Wer mit dem Edelmetall die Grenze überqueren will, sollte das lieber nicht verschweigen. Ein Paar aus Norddeutschland versuchte es trotzdem, vermutlich um Abgaben zu umgehen. Doch bei der Kontrolle kamen die Beamten den beiden auf die Schliche. Das Gold mit Wert im sechsstelligen Euro-Bereich fanden die Zöllner im Kofferraum des Rentner-Paares.

Zwei Kilo Gold mit sechsstelligem Wert hatte in ein Ehepaar aus Norddeutschland dabei, als sie von der Schweiz nach Deutschland einreisen wollten. | Bild: Hauptzollamt Singen

4. Drogen im Holzversteck

Mit einem raffinierten Versteck wollte ein 24-Jähriger im Juni 2022 17 Kilogramm Drogen aus der Schweiz nach Deutschland bringen. Der Mann behauptete, in der Schweiz seine kranke Oma besucht zu haben. Die Drogen waren in einem speziell hergerichteten Hohlraum in einem Bretterstapel versteckt.

Was auf den ersten Blick aussieht, wie ein massiver Holzstapel entpuppt sich auf den zweiten Blick als Versteck für Drogen. | Bild: Mark Eferl/Hauptzollamt Singen

In einem anderen Fall fanden Zollbeamte bei einer Kontrolle auf der A98 ganze 535 Ecstasy-Tabletten, 320 Gramm Amphetamin und 15 Gramm Marihuana. Das verdächtige Trio versuchte sich auf einem Parkplatz hinter einem Lastwagen zu verstecken, als die Zollstreife auf den Parkplatz fuhr.

5. Geladener Revolver im Handschuhfach

Im Handschuhfach des eigenen Autos bewahren viele alles mögliche auf. Bei einer Kontrolle auf der A98 im März 2022 fanden Zollbeamte allerdings etwas, das ihnen in Erinnerung geblieben ist. Ein 44-Jähriger hatte in seinem Auto mit rumänischer Zulassung einen geladenen Revolver im Handschuhfach. Bei der Kontrolle half dem Mann auch ein vermutlich vorgetäuschter Schwächeanfall nicht weiter.

Diesen geladenen Revolver fanden Zöllner bei einer Kontrolle auf der Autobahn 98. | Bild: Hauptzollamt Singen

6. 16 Flaschen Whisky im Kofferraum

Mit einer hochprozentigen und teuren Ladung ist eine Frau bei einer Kontrolle in Hohentengen im September 2022 erwischt worden. Zöllner entdeckten im Fahrzeug 16 Flaschen Whisky im Wert von mehr als 10.000 Euro. Die Frau gab an, es gäbe keine Waren anzumelden. Unglücklich für sie: Die Beamten konnten durch die Scheibe direkt in den Kofferraum sehen.

Whiskey-Flaschen im Wert über 10.000 Euro fanden Mitarbeiter des Zolls bei einer Kontrolle am Grenzübergang Rötteln bei Hohentengen. | Bild: Hauptzollamt Singen

7. Luxusuhr im Kofferraum statt am Handgelenk

Im Januar 2022 ist dem Zoll ein Reisender mit einer Luxus-Armbanduhr im Wert von mehr als 46.000 Euro ins Netz gegangen. Der 35-Jährige hatte bei der Einreise nach Deutschland angegeben, keine anmeldepflichtigen Waren oder Bargeldbeträge mit sich zu führen. In seinem Fahrzeug fanden die Zöllner dann aber die hochwertige Uhr mitsamt Rechnung.

Diese Armbanduhr für mehr als 46.000 Euro wollte ein Mann bei der Einreise nach Deutschland verschweigen. | Bild: Hauptzollamt Singen

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann schon bei der Ausreise in die Schweiz fast den gesamten Kaufpreis in Bar mitgeführt hatte – auch das hätte er anmelden müssen.

Bonus: Zöllner im Rettungseinsatz

Was als Spaziergang begann, hat sich im September 2022 für ein junges Paar und dessen Border Collie zu einem kleinen Drama entwickelt. Der Hund sprang in einen Kanal beim Rhein und wurde von der starken Strömung in einen vier Meter tiefen Schacht gespült. Der Besitzer sprang hinterher, aus eigener Kraft kamen beide allerdings nicht mehr heraus. Sie hatten Glück, dass sich in der Nähe ein Angler und eine Streife des Zolls aufhielten.