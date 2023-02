Sie sind ein Mann und deutlich über 50? Wunderbar, dann können Sie sich mit den fünf reichsten Baden-Württembergern verbunden fühlen – auf die treffen diese zwei Eigenschaften nämlich auch zu. Ihr Vermögen – also unter anderem Firmen-Beteiligungen, Immobilienbesitz, Geld – ist dagegen eines, von dem alle anderen nur träumen können.

Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes listet die reichsten Menschen der Welt auf: Hier finden Sie die Baden-Württemberger, die am weitesten vorne stehen. Forbes weist ihr Vermögen in Dollar aus, wir haben es in Euro umgerechnet. (Wechselkurs 24. Februar)

Dieter Schwarz – 37 Milliarden Euro

Zum Vermögen des 83 Jahre alten Dieter Schwarz haben Sie vermutlich auch schon etwas beigetragen – jedenfalls dann, wenn sie schon einmal bei Lidl oder Kaufland eingekauft haben. Die Einkaufsläden gehören zur Schwarz-Gruppe, die der Heilbronner Dieter Schwarz gründete.

Vor 50 Jahren, also im Jahr 1973, eröffnete er in Ludwigshafen am Rhein den ersten Lidl-Discounter. Doch so reich Schwarz ist – er ist auch der reichste Deutsche – so kamerascheu ist er: Bilder von ihm gibt es kaum.

Reinhold Würth – 15,7 Milliarden Euro

Reinhold Würth in der Firmenzentrale in Künzelsau. | Bild: Christoph Schmidt/dpa

Er gilt als der „Schraubenkönig“ – Reinhold Würth aus dem hohenlohischen Öhringen. Das Schrauben-Handelsunternehmen Würth machte er zum Weltmarktführer, mit einem jährlichen Umsatz von zuletzt rund 20 Milliarden Euro und 83.000 Mitarbeitern.

Der 87-Jährige ist zudem ein großer Kunstförderer, er gründete 15 Museen in Deutschland und Europa. Ebenso beachtlich: Nach eigenen Angaben schrieb er in seinem Leben bisher mehr als 200.000 Briefe.

Hasso Plattner – 7,8 Milliarden Euro

Mit etwas Lokalpatriotismus lässt sich sagen: Hasso Plattners Reichtum ist ein Konstanzer Verdienst. Hier jedenfalls, am Humboldt-Gymnasium, machte der gebürtige Berliner 1963 sein Abitur. Nach Studium in Karlsruhe gründete er – unter anderem mit Dietmar Hopp – 1972 SAP.

Am IT-Riesen aus Walldorf (Jahresumsatz zuletzt 31 Milliarden Euro) hält er weiterhin Anteile und ist noch bis 2024 Aufsichtsrats-Chef, zudem engagiert sich auch Plattner als Mäzen für Kunst und Wissenschaft. Zwar wohnt der 79-Jährige mittlerweile in Potsdam – seinen Reichtum hat er sich aber aus Baden-Württemberg heraus verdient. Und dank der Lehrer am Humboldt, klar.

Ludwig Merckle – 5,9 Milliarden Euro

Eines der seltenen Bilder: Ludwig Merckle im Jahr 2009 bei einer Hauptversammlung von HeidelbergCement | Bild: Ronald Wittek/dpa/picture-alliance

Die baden-württembergischen Milliardäre, sie suchen die Öffentlichkeit nicht unbedingt gerne: Das gilt auch für Ludwig Merckle.

Er ist der Sohn und Alleinerbe von Adolf Merckle, der vor allem als Gründer des Pharmaunternehmens Ratiopharm in Ulm bekannt wurde. Dort wohnt auch Ludwig Merckle, dessen Reichtum sich zudem durch Beteiligungen am Zementkonzern HeidelbergCement und durch Immobilienbesitz ergibt. Mit 57 Jahren kann er in dieser Liste als regelrechter Jungspund gelten.

Sonderfall Familie Reimann Die äußerst öffentlichkeitsscheue Familie Reimann wird immer wieder als reichste Familie Deutschlands bezeichnet, weil mehrere Familienmitglieder durch Beteiligungen an verschiedensten Firmen Milliardäre sind. Forbes weist etwa Matthias Reimann-Andersen, Renate Reimann-Haas, Wolfgang Reimann und Stefan Reimann-Andersen jeweils rund 5,5 Milliarden Euro Vermögen zu. Die Familienmitglieder haben durch Ausbildung und Karriereweg auch Verbindungen in den Großraum Mannheim/Heidelberg. Allerdings wohnen sie mittlerweile allesamt in Österreich, auch ihre Holding ist nicht in Baden-Württemberg angesiedelt, sondern in Luxemburg.

Wolfgang Marguerre – 5,3 Milliarden Euro

Ein weiterer öffentlich eher sporadisch auftretender Milliardär – der allerdings umso größere Geldgeschenke verteilt. Gerade bezahlt der 1941 geborene Marguerre etwa seiner Heimatstadt Heidelberg die Stadthallen-Sanierung, mehr als 40 Millionen Euro macht er dafür locker. Auch zu einer Sanierung des Stadttheaters steuerte er 15 Millionen Euro bei.

Das Geld dürfte dennoch nicht knapp werden, dafür sorgt die Octopharma AG. Die gründete Marguerre, sie gehört ihm mittlerweile auch alleine. Das Pharma-Unternehmen mit Sitz im Kanton Schwyz hat sich auf die Behandlung von Blutgerinnungs-Störungen spezialisiert und macht damit einen Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro jährlich.