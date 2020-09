Warntag vor 33 Minuten

Deutschland übt den Notfall: Was Sie jetzt über den landesweiten Warntag wissen müssen

Am Donnerstag heulen in Deutschland die Sirenen. Grund zur Sorge besteht aber nicht, es ist nur ein Probealarm am ersten landesweiten Warntag. Ziemlich viel Aufwand – wofür eigentlich?