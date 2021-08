Es ist ein Datum, dass in die Chronik von Blumberg eingehen wird: Der 29. Juli 2021, als ein Mann sich einen Bagger nahm und damit einen Neubau demolierte. Einen Neubau, den er selbst errichtet hatte. Und an dem ein Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro entstand. Die Tat wurde zudem von Anwohnern auf Video festgehalten, wie die erste SÜDKURIER-Berichterstattung zum Thema zeigt – in dem Artikel wird auch deutlich, für wie viel Fassungslosigkeit die Tat sorgte:

Die Dimension der Schäden zeigt auch ein Videorundgang durch das Gebäude.

Besonders betroffen von dem Angriff: Die künftigen Mieter und Eigentümer der Wohnungen im Gebäude, die ihren bevorstehenden Umzug auf unbestimmte Zeit verschieben musste. Dem SÜDKURIER haben sie berichtet, was das für sie bedeutet.

Nach dem Blumberger Bagger-Vorfall stellte sich schnell die Frage: Sagt die Tat etwas über das Baugewerbe aus? Der Baggerfahrer nannte vor allem ausstehende Zahlungen als Grund für seine Tat. Ein Experte ordnet ein, inwieweit das tatsächlich ein Problem in der Branche ist. Der Gewerkschafts-Chef benannte dabei mehrere Probleme:

Und auch vor Ort war man sich einig: Ja, es gibt Schwierigkeiten im Baugewerbe.

Gleichzeitig meldeten sich aber auch Stimmen zu Wort, die erkennen, dass sich die Sitten derzeit bessern – trotz der Baggerattacke in Blumberg.

Nach einigen Tagen des Schweigen meldete sich schließlich auch der Baggerfahrer selbst zu Wort: Im Gespräch mit dem SÜDKURIER erklärt er genau, was zu seiner Tat in Blumberg führte, was ihm dabei leid tut – und was nicht. Zudem erhebt er schwere Vorwürfe gegen seine Auftraggeber – die sich wiederum gegenseitig beschuldigen und Baggerfahrer Matija P. selbst kritisieren. Deutlich wird auch: Ein komplexes Firmenkonstrukt steckt hinter dem Bauprojekt.