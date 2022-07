Wegen einer defekten Oberleitung haben Bahnreisende in der Region Stuttgart am Wochenende mit erheblichen Einschränkungen leben müssen. Nach stundenlanger Unterbrechung konnten am Samstagabend einige ICE, Regionalzüge und S-Bahnen den Hauptbahnhof wieder anfahren. Im Laufe des Sonntags stabilisierte sich der Verkehr etwas.

Die Bahn geht aber davon aus, dass sich die Reparaturen an der Strecke noch ziehen könnten. Das heißt auch, dass Fahrgäste weiter mit Ausfällen, Umleitungen und Verspätungen rechnen müssen. „Wir tun alles, um schnellstmöglich zum normalen Betrieb zurückzukehren“, erklärte ein Sprecher der Deutschen Bahn. „Derzeit arbeiten Dutzende Techniker an den notwendigen weiteren Reparaturen.“

Kurzschluss in Oberleitung

Am Samstagvormittag gab es den Angaben nach einen Kurzschluss in einer Oberleitung. Infolgedessen wurden zahlreiche Elemente der Leit- und Sicherungstechnik wie Signale und Weichen beschädigt. Das wirkte sich auf sämtliche Gleise im Hauptbahnhof aus. „Bei der Verquickung unglücklicher Umstände kann sowas passieren“, sagte ein Bahnsprecher. Ähnliche Auswirkungen hatte ein Kabelbrand in Hamburg Mitte Mai, als der Fernverkehr ein Wochenende lang beeinträchtigt wurde.

Alle Verbindungen betroffen

In Stuttgart traf es am Samstag alle Verbindungen: von den S-Bahnen über Regionalzüge bis hin zu ICE und TGV. Manche Fernzüge endeten beziehungsweise starteten zum Beispiel in Mannheim oder Heidelberg. S-Bahnen sollten wenigstens bis in die Vororte fahren. Einige Verbindungen fielen komplett aus oder verspäteten sich massiv.

Über den Kurznachrichtendienst Twitter versuchten die Bahn und die S-Bahn Stuttgart, Fahrgäste auf dem Laufenden zu halten. Auch wenn das mitunter resigniert klang: „Leute tut mir wirklich leid, aktuell ist hier absolut der Wurm drin“, hieß es auf dem Account der S-Bahn.

Regelmäßig wurden auf der Konzern-Homepage Angaben zur Störung und den betroffenen, aber auch wieder fahrenden Zügen aktualisiert. Zudem sollten sich Reisende über www.bahn.de/reiseauskunft, im DB Navigator oder telefonisch unter der Rufnummer +49 30 2970 informieren.

Stundenlang Stillstand

Am Hauptbahnhof selbst strandeten Fahrgäste, einige mit viel Gepäck im Schlepptau. Am DB-Infoschalter bildete sich eine Schlange. Auf der Anzeigetafel, die sonst über zahlreiche anstehende Verbindungen informiert, war nur ein Satz zu lesen: „Aufgrund einer Oberleitungsstörung ist momentan kein Zugverkehr möglich!“

Samstagabend dann – nach Stunden des Stillstands – fuhren zunächst die S-Bahn-Linien 1 bis 3 wieder den Hauptbahnhof unterirdisch an. Fahrgäste konnten so beispielsweise nach Esslingen kommen, wo manche Fernzüge einen extra Halt einlegten, damit Passagiere umsteigen konnten. Später dann wurden die ersten der 16 oberirdischen Gleise freigegeben, die auch Regional- und Fernverkehrszüge nutzen.

Entspanntere Lage Sonntagmorgen

Am Sonntagmorgen hatte sich die Lage schon wieder deutlich entspannt. An den Bahnsteigen herrschte emsiges Treiben, als wäre nie was gewesen. Lange Schlangen gab es vor allem vor den Verkaufshäuschen der Bäckereien. Der einzige zu vernehmende Unmut war da der lautstarke Streit zweier Männer über Gleise hinweg, ob man hier nun mit Hochdeutsch oder Schwäbisch fehl am Platz sei.

Darüber hinaus weitgehend zufriedene Gesichter: Roswitha Klöckner wollte mit einer Freundin zum Wandern in die Region Hohenlohe und freute sich, als ihr Zug einfuhr: „Ich hatte bis jetzt ein bisschen Bammel.“ Manuel Bauer hatte sich extra über die App informiert, ob er mit der Bahn nach Nordrhein-Westfalen kommt. Eine größere Reisegruppe sammelte sich an einem Gleis, wo der Zug laut Anzeige voraussichtlich 25 Minuten Verspätung hatte. „Das ist ja nichts“, kommentierte eine Frau. „Hauptsache, wir können überhaupt fahren.“ (dpa)