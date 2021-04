Immer wieder muss der Bagger seine Arbeit unterbrechen, weil neue Fundstücke auftauchen, darunter ramponierte Helme deutscher Soldaten, ein Bajonett, eiserne Winkel zum Stabilisieren von Holzverschalungen und eine Alarmglocke, die am Eingang zu dem Tunnel, der hier verborgen ist, sturmgeläutet werden konnte.

Überreste bis heute verschüttet

Ob die deutschen Soldaten, die im Hagel von französischen Artilleriegeschossen Deckung suchten, dazu gekommen sind, die Alarmglocke zu läuten, weiß niemand. Sicher ist nur: Zwischen 200 und 250 Mann des Reserve-Infanterieregiments (RIR) 111 sind in dem Tunnel ums Leben gekommen – und ihre Überreste liegen bis heute dort.

Die meisten der Männer kamen aus Südbaden, genauer: Aus dem Umland von Konstanz, Stockach und Donaueschingen. Zweifel daran, dass ihre mumifizierten Leichname hier liegen, gibt es seit dieser Woche nicht mehr. Den Beweis liefert ein zerschlissener Feldrock und ein Soldatenmantel, die gefunden wurden.

Auf den Schulterklappen des Feldrocks prangt – wie damals bei der Infanterie üblich mit rotem Faden aufgestickt – die Regimentsnummer 111.

Jetzt, 104 Jahre nach der Tragödie im sogenannten Winterbergtunnel, herrscht hier wieder Hochbetrieb. Soldaten in französischen und deutschen Uniformen legen Hand an und sichern das tückische Gelände. Vertreter des Volksbunds und seiner französischen Partnerorganisation ONAC, Experten von Frankreichs Archäologiebehörde DRAC, Spurensucher der Firma Georadar aus Nordrhein-Westfalen und ehrenamtliche Helfer wollen das Projekt zu einem Erfolg führen und bemühen sich darum, einen Zugang zum verschütteten Tunnel herzustellen.

Ein Schneckenbohrer bricht ab

Der Volksbund, der hier schon 2020 Erkundungen durchführen ließ, nennt die jetzige Aktion eine „Sondierungsgrabung“. Die Frage ist, ob der Stollen überhaupt sicher betreten werden kann, denn den Verschalungen und Stützen der deutschen Soldaten hat der Zahn der Zeit vermutlich zugesetzt. Das lockere Erdreich vor dem Eingang, von dem man Jahrzehnte nicht wusste, wo er liegt, rutscht wie bei einer Sanduhr stetig nach.

Doch die Mühe lohnt sich: Unter den vorsichtigen Bewegungen der Baggerschaufel kamen die Schienen einer Feldbahn zum Vorschein, die in den Tunnel führen.

Die Arbeiten wurden am Dienstag dieser Woche begonnen. Ein Vorgehen unter Zeitplan ist angesichts der erschwerten Bedingungen, die denen auch die Stechmücken beitragen, schwierig. Volksbund-Sprecherin Tempel-Bornett meldet dem SÜDKURIER telefonisch einen Lüftungsschacht, den man entdeckt habe. Auch der Schacht ist verschüttet, die Arbeiten entwickeln sich schwerer als vermutet. „Am Mittwoch ist der Schneckenbohrer des Baggers im Kalkgestein gebrochen.“ Zweimal musste geschweißt werden.

Raubgrabungen verhindern

Koordiniert werden die Arbeiten von Arne Schrader, beim Volksbund Abteilungsleiter für den Gräberdienst. Er trägt praktisch die Verantwortung für eines von vielen Massengräbern, wie sie im Stellungskrieg zwischen 1914 und 1918 an der Westfront in Frankreich mehrfach zu beklagen waren. Allerdings drängt in diesem Fall die Zeit. „Nachdem hier bereits nicht genehmigte Grabungen stattgefunden haben, sehen wir uns mit unserem französischen Partnern gezwungen, uns ein sehr genaues Bild der Lage zu machen“, begründet Schrader den hohen technischen Aufwand.

Spezialisten der Bundeswehr aus Stetten am kalten Markt sind dabei

20 Französische Pioniere und Mineure haben einen Roboter mitgebracht, mit dessen Hilfe gefährliche Sprengkörper entschärft werden können. Aus Stetten am kalten Markt sind fünf Soldaten unter der Führung von Oberleutnant Thomas Knobel eingetroffen. Sie sind unter der Spezialisten für Kampfmittelabwehr und wissen, wie man die tückischen Hinterlassenschaften der Materialschlacht unschädlich machen kann.

Die Gefahr ist am Winterbergtunnel besonders groß, denn das deutsche Regiment hatte Munitionsvorräte im Bereich des Tunneleingangs gelagert. Das erwies sich während des feindlichen Beschusses als fatal: Die Bestände wurden getroffen, die entstehenden Gase verbreiteten sich als tödliche Schwaden im Tunnel. Nur eine Handvoll Soldaten überlebte.

Dann kommt die bittere Pille

Gelingt es einen stabilen Zugang zum Stollen zu schaffen, stellt sich die Frage: Sollen die toten Badener geborgen und neu bestattet werden? Dies ist bisher ungeklärt, denn es sind zwei Lösungen denkbar: Man könnte den Tunnel versiegeln und mit einem Mahnmal an den Tod der deutschen – aber auch der französischen Soldaten – erinnern.

Das wäre die Variante eines authentischen Gedenkorts, wie sie Alain Malinowski vorschwebt. Der Franzose ist Bürgermeister des nahegelegenen Orainville und hat Jahre seiner Lebens damit verbracht, den Tunneleingang zu lokalisieren. „Die Soldaten litten einige Tage, bevor sie starben – ich meine, ihr dauerhafter Ort sollte hier sein“.

Inzwischen sieht es allerdings so aus, als sollte sein Wunsch in Erfüllung gehen. Am Donnerstagnachmittag wurden die Arbeiten bis auf Weiteres abgebrochen. Die Experten des französischen Kampfmittelbeseitigungsdienstes hatten Alarm geschlagen: An mehreren Stellen im Wald hatte man Granathülsen mit explosiver Pikrinsäure entdeckt.

Auch nach Jahrzehnten gefährlich

Die Substanz, wissenschaftlich als „2,4,6-Trinitrophenol (TNP)“ bezeichnet, reagiert auf Druck, Reibung, Wärme und Hitze. Auch nach Jahrzehnten. Angesichts dieser neuen Situation beschlossen Arne Schrader und sein französischer Kollege Eric Maury von der ONAC, die Sondierungsarbeiten bis auf weiteres abzubrechen. Schrader sagte auf der folgenden Pressekonferenz: „Die Totenruhe ist wichtig, aber die Sicherheit der Mitarbeiter ist wichtiger.“ Die Badener werden ihr Grab wohl nicht mehr verlassen.