Sigmaringen vor 1 Stunde

Der Sohn des Ministerpräsidenten will in den Bundestag: Ein Hausbesuch bei Johannes Kretschmann

Johannes Kretschmann, der Sohn des Ministerpräsidenten, will in den Bundestag einziehen. Bisher wurde der Sigmaringer Grüne als Verteidiger des Dialekts bekannt und geriet prompt in die Schlagzeilen. Doch wo steht er politisch? Eindrücke von einem Hausbesuch in Laiz – oder Loiz.