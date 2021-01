Reichenau Nur für Abonnenten vor 52 Minuten

Der psychiatrische Gutachter Jan Bulla beurteilt, ob Schwerverbrecher schuldfähig sind. Er ist überzeugt: „Jeder kann zum Mörder werden“

Gut und Böse – in jedem Menschen sind beide Seiten angelegt, sagt Jan Bulla. Der forensische Psychiater am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Reichenau bewertet, ob Gewaltverbrecher schuldfähig sind. Ein Gespräch über die Arbeit am menschlichen Abgrund.