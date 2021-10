Herr Hagel, wie geht gute Führung?

Ich glaube, diese Frage versuchen Führungskräfte seit Jahrhunderten zu beantworten, ohne eine Standardantwort gefunden zu haben. Ich bin davon überzeugt, dass Führung dann gut ist, wenn sie vor allem authentisch ist. Führung braucht integrative Kraft, die verbindet und nicht trennt. Nur so entsteht ein echtes Miteinander. Gute Führung ist, wenn man nach innen zusammenführt und nach außen zusammen führt.

Zur Person Manuel Hagel Manuel Hagel (Jahrgang 1988) ist seit Mai 2021 Fraktionsvorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. Der aus Ehingen (Alb-Donau-Kreis) stammende gelernte Bankbetriebswirt holte 2016 und 2021 jeweils mit dem landesweit besten CDU-Ergebnis das Direktmandat in seinem Wahlkreis. Von 2016 bis 2021 war er Generalsekretär der CDU-Baden-Württemberg. 2017 verfasste er das Papier „CDU, wach auf“ als einen Weckruf an die Bundeskanzlerin und die CDU Deutschlands. Das Wahlprogramm der Südwest-CDU zur Landtagswahl 2021 und die neue klimapolitische Ausrichtung tragen im Wesentlichen seine Handschrift. Hagel ist katholisch, verheiratet und hat zwei Kinder.

Gute Führung bildet ein Team, in dem man gerne mitarbeiten will. Das versuche ich in meiner Rolle als Fraktionsvorsitzender. Die CDU-Fraktion besteht aus 42 Köpfen – das heißt 42 eigene Wahrnehmungen, eigene Lebenswirklichkeiten, eigene Wünsche und eigene Gedanken. Daraus schaffen wir ein gemeinsames Ganzes. Und natürlich müssen auch Entscheidungen getroffen werden. Aber jede Entscheidung findet – denke ich – Akzeptanz, wenn ihr eine nachvollziehbare Begründung zugrunde liegt, wenn sie klar und auch verbindlich ist.

Bei Wahlniederlagen platzen Lebensentwürfe und Karrierehoffnungen. Wie bindet man Enttäuschte, Frustrierte und Neider ein?

In der Politik und in einer Fraktion ist es nicht anders, als wenn anderswo Menschen zusammentreffen. Diese Unterschiedlichkeit zu moderieren, ihr Richtung und Struktur zu geben, ist die Aufgabe einer Führungskraft. Nicht autoritativ und mit dem großen Hammer – sondern gewinnend, konstruktiv und mit Angeboten, aber immer klar und verbindlich. Wenn man Verantwortung für Menschen übernehmen will, muss man auch Lust darauf haben, den Einzelnen im Blick zu haben. Das versuche ich. Was mich sehr freut ist, dass es uns in diesem ersten halben Jahr gelungen ist, aus der CDU-Landtagsfraktion ein echtes Team zu formen.

Sie gelten aber selbst auch nicht als lagerfrei, sondern werden zum Strobl-Lager gezählt – er hat Sie einst zum Generalsekretär gemacht.

Ich meine, dass diese alten Lagermuster überwunden sind. In der CDU Baden-Württemberg ist außerdem niemand Generalsekretär einer Person, sondern immer der Partei. So habe ich dieses Amt auch geführt. Politik und Führung braucht aber auch Loyalität. Daran glaube ich fest.

Wann ist es an der Zeit, ein anderes, als höher bewertetes Gut über Loyalität zu stellen? Angela Merkel brach einst ihre Loyalität zu Helmut Kohl, der sie zur Ministerin gemacht hatte. Am Ende war sie erst Parteichefin, dann Kanzlerin.

Loyalität braucht eigenes Denken, geistige Unabhängigkeit und immer ein ehrliches, offenes Wort der Person gegenüber, zu der man loyal sein möchte.

Manuel Hagel (CDU) im Gespräch mit SÜDKURIER-Korrespondentin Ulrike Bäuerlein in Stuttgart. | Bild: Ulrike Bäuerlein

Welche Parallelen sehen Sie jetzt im Bund zur Situation der Südwest-CDU im März?

Die Tage nach der Bundestagswahl haben gezeigt: Der Intrigantenstadel hat ausgedient. Das Hauen und Stechen, der Streit um Ämter, das führt zu nichts. Das haben wir als CDU Baden-Württemberg gelernt. 39, 27, 24 Prozent – das waren die CDU-Ergebnisse der letzten Landtagswahlen. Das ist keine Gottesstrafe, sondern ein Trend. Uns selbst ehrlich zu machen, daraus zu lernen und besser zu werden, war ein Versprechen nach der letzten Landtagswahl. Was wir besser machen, ist der wertschätzende Umgang miteinander. Wenn wir Deutschland führen wollen, müssen wir immer auch zeigen, dass wir uns selbst führen können.

Was haben Sie anders gemacht im Land?

Wir in Baden-Württemberg haben klar gesagt, dass uns das Ergebnis nicht zufrieden stellt. Aber wir haben es mit Haltung angenommen und den Grünen ein Angebot für eine Koalition gemacht. Wir waren von Anfang an verschwiegen. Diskretion ist unheimlich wichtig bei solch vertraulichen Gesprächen. Wir waren klar und verlässlich. Und wir waren vor allen Dingen ein Team mit klarer Führung, Richtung und Struktur. Das galt und gilt für Partei und Fraktion. Ich hätte mir gewünscht, dass die Union im Bund diesem Beispiel folgt.

Die CDU-Baden-Württemberg In Baden-Württemberg hat die CDU bei der Bundestagswahl 24,8 Prozent der Zweitstimmen erzielt und damit gegenüber 2017 9,6 Prozentpunkte verloren. Dennoch sind die 24,8 Prozent nach Nordrhein-Westfalen (26,0 Prozent) das zweitbeste Ergebnis aller CDU-Landesverbände. Im November kommt die CDU Baden-Württemberg zu ihrem Landesparteitag zusammen. Dabei steht unter anderem die Wahl des Landesvorsitzenden an. Es wird erwartet, dass sich Thomas Strobl, in der grün-schwarzen Landesregierung stellvertretender Ministerpräsident und Innenminister, erneut zur Wahl stellt. Allerdings ist Strobl auch stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU und wird sich im Zuge der Forderungen nach personeller Erneuerung auch Kritikern stellen müssen. Über eine mögliche Gegenkandidatur ist noch nichts bekannt. Allerdings werden Namen wie Thorsten Frei, Andreas Jung, Steffen Bilger oder auch Manuel Hagel immer wieder für die Strobl-Nachfolge gehandelt.

Was muss bei der CDU Deutschland jetzt passieren?

Das Ticket „männlich, katholisch, Nordrhein-Westfalen“ war in der CDU Deutschlands überbucht und es ist überbucht. Die unterschiedlichen Regionen, Lebensentwürfe, Biographien, Alter und Geschlechter müssen besser abgebildet werden. Wenn man mich fragt, was man von uns in Baden-Württemberg nach der Niederlage abschauen kann, dann ist es Geschlossenheit, Vertrauen ineinander, Verlässlichkeit und ein konzeptioneller und personeller Aufbruch, der die Erfahrung Älterer und die Kreativität und Lust Jüngerer nicht gegeneinander ausspielt, sondern daraus etwas Gemeinsames schafft. Die CDU-Landtagsfraktion kann hier als Modell für die Union im Bund dienen.

Und wer soll es machen?

Zuerst muss die Idee kommen, wohin wir mit der Partei wollen. Und dann geht es um das Personal. Wer in unserer Union Verantwortung übernehmen will, muss jetzt zeigen, dass er integrieren kann, verlässlich, kreativ und innovativ ist und mit einer mitreißenden Idee unsere Volkspartei in die Zukunft führen kann.