Kriminalität vor 2 Stunden

Ist der Hochrhein eine Kinderporno-Drehscheibe? Warum es im Landkreis Waldshut und speziell in Bad Säckingen überdurchschnittlich viele Fälle gibt

Bei einer einzigen Hausdurchsuchung nach Drogen haben Waldshuter Kripobeamte 36.000 Kinder- und Jugendpornos entdeckt. Einer der Ermittler heißt Christian Weinhold. Er liebt und hasst seinen Job. Denn er weiß: Er könnte so viel mehr tun. Weshalb und wo es am Hochrhein eine extreme Häufung an Kinderporno-Delikten gibt und welcher Fall selbst für abgebrühte Kriminalkommissare „außergewöhnlich“ war.