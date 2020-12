von Mirjam Moll und Benjamin Brumm

Am 13. Dezember hat die Bundesregierung in Absprache mit den Ministerpräsidenten der Länder einen zweiten Lockdown beschlossen. Kurz darauf schloss sich Baden-Württemberg den neuen Regeln an: Schulen und Kitas schließen, der Einzelhandel weitgehend ebenfalls – Ausnahme: unter anderem Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Tankstellen.

Gilt das auch für Kunden aus der Schweiz? Und: Wie sieht es für Deutsche aus, die die weiterhin geöffneten Restaurants im Nachbarland besuchen wollen? Der SÜDKURIER beantwortet die wichtigsten Fragen für den Lockdown-Alltag an der deutsch-schweizerischen Grenze.

Sind Reisen in die Schweiz generell verboten?

Im März 2020 wurden die Grenzen zwischen Deutschland und der Schweiz bereits einmal für mehrere Wochen geschlossen. Hier ein Bild vom Grenzübergang von Konstanz nach Kreuzlingen. Ist mit einer zweiten Grenzschließung zu rechnen? | Bild: Lukas Ondreka

Nein, im Beschluss von Bund und Ländern vom 13. Dezember richten diese allerdings einen „eindringlichen“ Appell an die Bürger, „bis 10. Januar von nicht zwingend notwendigen Reisen im Inland und auch ins Ausland abzusehen“.

Bei der Einreise aus ausländischen Risikogebieten, wozu die Schweiz zählt, besteht grundsätzlich die Pflicht sich über die digitale Einreiseanmeldung einzutragen. Hier gibt es aber Befreiungen, zum Beispiel für Grenzgänger oder den Besuch von Verwandte ersten Grades sowie Partner, wenn dieser kürzer als 72-Stunden dauert (siehe unten).

Davon abgesehen besteht eine Quarantänepflicht für einen Zeitraum von zehn Tagen nach der Rückkehr. Beendet kann die Quarantäne demnach nur durch einen negativen Corona-Test, der frühestens am fünften Tag nach der Einreise abgenommen wurde.

Gibt es Ausnahmen von der Quarantäne?

Ein Plakat am Flughafen Zürich weist auf die Quarantäne bei der Einreise aus bestimmten Ländern hin. | Bild: Ennio Leanza

Ja, wenn es sich um Einreisen von Besuchern ersten oder zweiten Grades handelt und der Besuch nicht länger als 72 Stunden dauert. Das heißt: Oma und Opa aus der Schweiz dürfen drei Tage zu ihren Enkeln in Deutschland kommen – müssen dann aber wieder zurück in ihr Heimatland.

Wie sieht es umgekehrt für Schweizer aus?

Da Deutschland in der Schweiz nicht als Risikogebiet gilt, können Menschen aus Deutschland problemlos über die Grenze. Für dir Rückkehr gilt allerdings die Quarantänepflicht, sobald man sich länger als 24 Stunden in der Schweiz aufgehalten hat.

Personen aus Baden-Württemberg genießen eine Ausnahmeregelung: Sie sind von der Quarantänepflicht befreit, wenn sie Verwandte ersten Grades (Eltern oder Kinder), Ehepartner beziehungsweise Lebensgefährten sowie Kinder, für die sie ein Umgangsrecht haben, besuchen wollen und dieser Besuch nicht länger als 72 Stunden dauert. Verwandte zweiten Grades (also auch Großeltern oder Geschwister) fallen nicht darunter und dürfen daher nur 24 Stunden quarantänefrei besucht werden.

Bei dieser Regelung bleibt es auch weiterhin, teilte das zuständige Landessozialministerium am Montag mit. Allerdings sind für den Aufenthalt in Baden-Württemberg auch Schweizer nicht von der herrschenden Ausgangssperre ausgenommen. Das heißt: Sie benötigen einen triftigen Grund, wenn sie sich im Land aufhalten wollen – wozu neben dem Einkaufen von Lebensmitteln unter anderem auch Arztbesuche oder das Gassigehen zählen. Auch Bewegung an der frischen Luft ist ein triftiger Grund. Dies aber nur allein, mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder einer Person aus einem anderen Haushalt.

Zählt der Einkauf für Schweizer zum triftigen Grund?

Auf dem Parkplatz eines Edeka-Markts in Klettgau-Erzingen: Ein Ehepaar aus der Schweiz nach dem Einkauf. | Bild: Vanessa Amann

Ja, einkaufen zählt gemäß der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg zu den triftigen Gründen, die von den Ausgangsbeschränkungen befreien. Um den Einkaufstourismus zu beschränken, müsste die Bundesregierung die Grenzen praktisch schließen.

Davon ist man aber nach den Erfahrungen des Frühjahrs abgerückt, weil die Folgen verheerend waren: Die Grenzregion ist zu eng verwoben, um Einreisebeschränkungen durchsetzen zu können: Die vielen Ausnahmeregelungen, die es für Berufspendler und auf beiden Seiten der Grenze lebende Familien geben muss, machen eine solche Maßnahme ohnehin wenig sinnvoll.

Das Land könnte bestenfalls über eine Verschärfung der Quarantäneregelung Einfluss nehmen. Bislang gilt die 24-Stunden-Regelung für den Besuch aus den Schweizer Grenzregionen ohne triftigen Grund. Einkaufen ist also nach den aktuellen Regeln erlaubt.

Dürfen Deutsche andersherum in die Schweiz fahren und Silvesterböller einkaufen?

In Deutschland verboten, in der Schweiz erlaubt: Das Verkaufen von Feuerwerkskörpern und Böllern. | Bild: Christoph Schmidt

In Baden-Württemberg sind Ansammlungen an Silvester und Neujahr verboten. Außerdem gibt es ein Verkaufsverbot für Böller. Ein Einfuhrverbot aus der Schweiz gibt es bislang noch nicht. Das müsste aber auch der Bund regeln. Möglich ist auch, dass die Bundesregierung ein bundesweites Böllerverbot beschließt. Das bleibt abzuwarten.

Fahren die Züge im Nahverkehr wie gewohnt zwischen Deutschland und der Schweiz?

Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) wollen den Verkehr zwischen Deutschland und der Schweiz zunächst nicht anpassen, wie ein Sprecher auf Anfrage erklärt. Dies gelte sowohl für die SBB selbst wie ihre Tochterunternehmen im Personennahverkehr, also auch für die Regionalzüge Seehas und Thurbo mit Zielen in den Kreisen Konstanz und Waldshut.

Unterbrechungen des Verkehrs gibt es dennoch, etwa auf der Dreiländer-Strecke des ECE von Frankfurt über die Schweiz nach Mailand oder im Nachverkehr zwischen Deutschland und der Schweiz.

Auch ein Sprecher der Deutschen Bahn erklärt: „Solange es keine anderweitigen politischen Beschlüsse gibt, wird das Angebot in Richtung Schweiz – also auch im Fernverkehr auf der Rheintalschiene – nicht unterbrochen oder eingeschränkt.“

Können ich an den Feiertagen in der Schweiz essen gehen, was muss ich dabei beachten?

Ein Koch im Restaurant Marzilibruecke in Bern – wird die Schweiz zum beliebten Ausgehziel für Deutsche während der Feiertage? | Bild: STEFAN WERMUTH

Natürlich gelten die Regeln in Baden-Württemberg nur in Baden-Württemberg und nicht in der Schweiz. Allerdings herrscht dort ab 19 Uhr eine Sperrstunde für Restaurants. An Weihnachten und Silvester dürfen die Restaurants bis 1 Uhr offen bleiben.

Können Deutsche in der Schweiz Silvester feiern?

In Baden-Württemberg gilt die Sperrstunde ab 20 Uhr und bis 5 Uhr morgens. Wer in der Schweiz Silvester feiern will, müsste also bis am nächsten Morgen durchfeiern, um einem Bußgeld zu entgehen. Dabei gilt auch zu beachten, dass Grenzgänger maximal 24 Stunden in die Schweiz einreisen und wieder zurückkehren dürfen, um eine Quarantäne zu vermeiden.

Bußgelder? Womit muss man da beim Verstoß rechnen?

Die Bußgeldempfehlungen stehen noch nicht, aber sie werden nach Angaben des Sozialministeriums ähnlich wie beim bisherigen Bußgeldkatalog zur Missachtung der Infektionsschutzregeln geahndet. Beim ersten Verstoß gegen die Einhaltung von Abständen oder die Maskenpflicht liegt der Rahmen bislang bei 50 bis 250 Euro. Allerdings sieht Paragraf 73 des Infektionsschutzgesetzes bei Verstößen gegen die Corona-Verordnung Bußgelder von bis zu 25.000 Euro vor.

Ohnehin sollte man sich gut überlegen, für eine Feier in die Schweiz zu reisen: Die Infektionszahlen sind dort derzeit deutlich höher als in Baden-Württemberg.