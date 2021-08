Bodensee vor 1 Stunde

Der Aal schafft es zwar den Rheinfall hoch, aber ohne Eingriff durch den Menschen gäbe es ihn am Bodensee bald nicht mehr

Es gibt ihn seit 100 Millionen Jahren. Aber Fischfang, Umweltverschmutzung und eingeschleppte Parasiten machen dem Aal zu schaffen. So sehr, dass der Fisch inzwischen als akut vom Aussterben bedroht eingestuft ist. Das Leben des Aals gleicht schon so einem großen Drama: Tausende Kilometer schwimmen, nur um dann am Ankunftsort zu sterben – das ist sein Ziel.